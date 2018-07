Hochschulen – Greiner vermisst klares Bekenntnis zu MINT-Fächern

Rechnungshofberichte im Nationalrat: Greiner fordert Maßnahmen zum Schließen der Lohnschere

Wien (OTS/SK) - Anlässlich der Debatte zum Rechnungshofbericht zum Österreichischen Hochschulraum am Mittwochabend im Nationalrat kritisiert SPÖ-Rechnungshofsprecherin Karin Greiner im Einklang mit dem Rechnungshof das fehlende Bekenntnis zum MINT-Bereich. So steige zwar die Anzahl der Studienfächer in MINT-Fächern, das Budget halte aber damit nicht Schritt. „Wenn wir nicht jetzt proaktiv werden, wächst eine Generation heran, die mit dem technischen Fortschritt nicht mithalten kann und auf der Strecke bleibt“, befürchtet Greiner. ****

Ebenfalls kritisierte Greiner die fehlende Strategie im Hinblick auf Umgehungsfächer. Umgehungsfächer entstehen durch Zugangsbeschränkungen wie z.B. Aufnahmeprüfungen, welche die SPÖ strikt ablehnt. Zum Beispiel wird nach nicht bestandener Medizin-Aufnahmeprüfung, auch im Hinblick auf die ECTS-bezogene Familienbeihilfe, oft Molekularbiologie studiert, um die Zeit bis zum nächsten Antritt zu überbrücken. Das Gleiche passiert mit Psychologie und Pädagogik. „Diese Kapazitäten müssen effizienter genutzt werden. Bessere Information über das Studienangebot und sinnvolle Überbrückungsmaßnahmen müssen ergriffen werden, um hier gegenzusteuern.“

Auch bei den Genderaspekten im Einkommenssteuerrecht ortet Greiner angesichts des entsprechenden Rechnungshof-Berichts Handlungsbedarf. Hier sei die Regierung nicht nur planlos, sondern konterkariere mit dem Familienbonus sogar das Ziel, den Gender Pay Gap zu schließen. „Eine ressortübergreifende Strategie, um Gender-Equality im Einkommenssteuerrecht zu fördern und schlussendlich zu erreichen, muss endlich geschaffen werden“, fordert Greiner von Finanzminister Löger. (Schluss) up/ah

