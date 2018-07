YouTube Kanal von PALLAS CAPITAL wächst auf 1,3 Millionen Aufrufe

#moneytalks #investmentbanking4.0 #digitalisierung

Wien (OTS) - Im Zeitalter der Digitalisierung können Unternehmen ganz neue Wege gehen. Dies zeigen die Investmentbanker Florian Koschat und Helmut Kogler von PALLAS CAPITAL indem sie gezielt alle gängigen Social Media Plattformen bespielen. Im Digital Team des Österreichischen Finanzinstitutes sind 4 Mitarbeiter damit beschäftigt, täglich frischen Content zu produzieren um den Zusehern eine Mischung aus Fachwissen und Unterhaltung zu bieten. „Jedes Unternehmen hat in Zukunft die grosse Chance auch selbst wie ein Medien-Unternehmen zu agieren“ so der CEO Florian Koschat, der auch regelmässig vor der Kamera steht. Damit kann die Kommunikation selbst gesteuert werden und potentielle Kunden können nachhaltig an das Unternehmen gebunden werden. Gute Mediendaten schaffen aber auch einen weiteren Wert: die Werbewirtschaft zahlt Geld für Reichweite. Dies bedeutet Zusatzeinnahmen und ein schnelleres Wachstum der eigenen Marke.



