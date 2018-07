Weltweit höchste Fußball-Anzeigetafel an Emaars Burj Khalifa in Dubai zieht Besucher in ihren Bann

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - An der Fassade des ikonischen Burj Khalifa in Dubai, entwickelt vom internationalen Bauunternehmen Emaar Properties, befindet sich das weltweit größte LED-Panel, das nun zur höchsten Fußball-Anzeigetafel umfunktioniert wurde.

Sowie das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft näher rückt, können Besucher und Einwohner sich nun stets über den aktuellen Punktestand der weltweit beliebtesten Fußballmeisterschaft informieren, da dieser auf dem LED-Bildschirm vom Burj Khalifa angezeigt wird.

Die Anzeigetafel, die auch die Flagge der torschießenden Nation einblendet, bietet Fußballfans Echtzeit-Aktualisierungen, um vor dem Hintergrund der Wasserspiele von Dubai, der weltweit größte Springbrunnen, den Spielverlauf verfolgen zu können. Die Fußball-Live-Anzeige, ein wahres Lichterspiel, steht bereits seit Beginn der Weltmeisterschaft im Juni im Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit.

Besucher von Downtown Dubai können die Anzeigetafel von günstig gelegenen Punkten entlang der Waterfront Promenade der Dubai Mall oder auch vom Burj Park aus und andernorts beobachten. Außerdem können die Spiele in speziell dafür errichteten Zelten im exquisiten Ambiente des Armani Hotel Dubai verfolgt werden, das Zeugnis einer Zusammenarbeit von Emaar und der Modelegende Giorgio Armani ist.

Das Burj Khalifa befindet sich im Herzen von Downtown Dubai und ist die Flaggschiff-Immobilie von Emaar Properties, die den Weg für integrierte per Masterplan konzipierte Lifestyle-Destinationen in Dubai bereitete. Emaar gewinnt außerdem mit mehreren ikonischen Immobilienentwicklungen in über 16 Ländern rasch an globaler Präsenz.

Aktuell entwickelt Emaar die Städte der Zukunft, einschließlich unterschiedlicher Megaprojekte wie z. B. Dubai Creek Harbour, Dubai Hills Estate, Emaar South und Emaar Beachfront. Der Dubai Creek Harbour wird das Zuhause des ikonischen Dubai Creek Tower sein.

Das neu installierte LED-Panel an der Fassade des Burj Khalifa nutzt hochmoderne Technologien, um die Anzeigetafel zu betreiben sowie spektakuläre Lichtshows zu bieten. Das Light Up 2018 Downtown Dubai, die erste Veranstaltung dieser Art, läutete das neue Jahr mit einem Lichtspektakel der besonderen Art ein, das die Welt in ihren Bann zog. Am Burj Khalifa befinden sich über 1,1 Millionen LED-Pixel, die für die Lichtschauspiele und die Fußball-Live-Anzeigetafel zum Einsatz

kommen.

Der Verlauf sämtlicher Spiele kann auch über den Instagram-Feed des Burj Khalifa verfolgt werden. Folgen Sie dafür einfach dem Tag #BurjKhalifa, sodass er in Ihrem Feed erscheint. Weitere Informationen finden Sie auf: www.emaar.com und www.burjkhalifa.ae





