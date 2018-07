GREENYARD ruft Gemüseprodukte aus ungarischer Produktion zurück

Diese Meldung wurde korrigiert Neufassung in Meldung OTS_20180705_OTS0214

Wiener Neustadt (OTS) - Die Firma GREENYARD ruft aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes tiefgekühlte Gemüse-Produkte einer Produktionsstätte in Ungarn zurück, die zwischen dem 13. August 2016 und 20. Juni 2018 produziert wurden. Davon betroffen sind folgende Produkte:

PENNY Fisolen 1000 g

PENNY Pusztagemüse 1000g

PENNY Gemüsemischung klassich 1000g

PENNY Pfannengemüse Mexicana 750g

PENNY Pfannengemüse Burgund 750g

Echt Bio Erbsen 750g

Clever Balkangemüse 1000g

Aufgrund des möglichen Vorhandenseins von Listerien (Listeria monocytogenes) kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine potenzielle Gesundheitsgefährdung besteht. Es wird daher der Verwendung dieser Produkte abgeraten.

Als vorbeugende Maßnahme wurde der gesamte Warenbestand - das bedeutet ALLE Mindesthaltbarkeitsdaten / Chargen der betroffenen Produkte - aus dem Bestand genommen.

Sollten Produkte bereits erworben worden sein, können Sie diese ab sofort auch ohne Kassenbon in einer unserer Filialen/Märkte zurückgeben werden.

Es entspricht unserer Firmenpolitik, nur qualitativ hochwertige und vor allem sichere Lebensmittel in den Verkehr zu bringen. Die mit diesem Rückruf eingetretenen Unannehmlichkeiten bedauern wir außerordentlich.

Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.

Rückfragen & Kontakt:

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an an Wolfgang Straka von GREENYARD, unter der Telefonnummer +43(0)6644568780 oder per E-Mail wolfgang.straka @ greenyardfrozen.com