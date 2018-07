NEOS zu Arbeitszeitsflexibilisierung: Eine ernsthafte Debatte sieht anders aus

Gerald Loacker: „Eine faire und durchdachte Flexibilisierung der Arbeitszeit ist uns NEOS wichtig, die Regierung macht es uns mit ihrem Vorgehen allerdings nicht leicht.“

Wien (OTS) - „Die Flexibilisierung der Arbeitszeiten ist angesichts der geänderten Arbeitswelten, in denen wir leben, eine dringend notwendige Maßnahme, auf die wir NEOS bereits seit Jahren hingewiesen haben“, betont NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker anlässlich der heutigen heftigen Debatte im Nationalrat. „Wir brauchen moderne Lösungen im Sinne der Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Die Regierungsparteien haben es geschafft, mit ihrer ‚speed und ignorance kills- Mentalität‘, für grobe Verwerfungen zu sorgen. Noch heute in der Früh, knapp vor dem Tagesordnungspunkt, einen Abänderungsantrag vorzulegen, ist ein bitteres Zeugnis dafür, wie wenig Wert Schwarz-Blau offensichtlich auf eine ernsthafte Debatte über das eigene Gesetz legt.“ Auch das Angebot auf einen von NEOS geführten Gipfel der Sozial- und Wirtschaftsreferent_innen aller Fraktionen zu dem Thema, wurde ausgeschlagen.

Der Sozialsprecher erinnert aber daran, dass man trotzdem durch öffentlichen Druck einige Verbesserungen im Sinne der Betroffenen erreichen konnte: „Wir NEOS haben bis zum Schluss versucht, die schlimmsten Fehler zu korrigieren. Und einiges hat die Regierung nachgebessert. Dass quasi ein Anspruch auf 4-Tage-Woche möglich gemacht wird, wurde noch geklärt. Die gravierende Rechtsunsicherheit durch die Frage, ob und wann angeordnete Überstunden abzulehnen sind, wurde ebenfalls zumindest in Angriff genommen. Eine klare Regelung der Überstundenzuschläge und der ausdrückliche Verweis auf das Weitergelten von Kollektivverträgen und Betriebsvereinbarungen ist ebenfalls präzisiert worden. Das hätte es ohne unseren Druck nicht gegeben.“

Trotzdem, so mahnt Loacker, bleiben viele Kritikpunkte noch offen, unter anderem die Ausnahme der dritten Führungsebene aus dem Arbeitszeitgesetz: „Diese offenen Baustellen werden an den EuGH verlagert werden und an die Arbeits- und Sozialgerichte. Eine Situation, die mühsam und anstrengend sein wird für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Das werden die Regierungsparteien zu verantworten haben.“

Entsprechend schwierig ist es für NEOS, hier eine Entscheidung zu treffen, erklärt Loacker. Kann man einem Gesetz, das in seiner Entstehungsgeschichte so viel Verständnis und Unterstützung für ein gemeinsames Anliegen kaputt gemacht hat, für so viel Verwirrung gesorgt hat, und in seiner Ursprungsversion so fehlerhaft war, überhaupt zustimmen? „Letztlich überwiegt für uns das Bekenntnis für flexiblere Arbeitszeiten, die sowohl Unternehmen als auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Leben erleichtern werden. Das ist keine leichte Entscheidung, unsere Kritik bleibt aufrecht. Aber wir sind davon überzeugt: Flexible Arbeitszeiten erleichtern sowohl Unternehmen als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Leben und bringen mehr Gestaltungsspielraum für alle Beteiligten. Das ist ein wichtiger erster Schritt. Die Notwendigkeit von Korrekturen wird in der Praxis bald sichtbar werden“, schließt der NEOS-Sozialsprecher überzeugt.

