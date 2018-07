Nationalrat – Ecker: Unternehmer werden zur Ausbeutung animiert

Wer seine Angestellten gut behandelt, wird nicht mehr wettbewerbsfähig sein

Wien (OTS/SK) - „Als Unternehmerin fordere ich Sie auf, Ihren Initiativantrag zum 12-Stunden-Tag zurückzunehmen, um einen fairen Wettbewerb und eine faire Wirtschaft in Österreich aufrechterhalten zu können“, sagte SPÖ-Abgeordnete Cornelia Ecker, Sprecherin für Gewerbe und KMU, Donnerstag im Nationalrat in Richtung Regierung. Als Unternehmerin sei sie gegen die Ausweitung der Höchstarbeitszeit. Wer nicht bereit sei, MitarbeiterInnen auszubeuten, werde auf Dauer nicht wettbewerbsfähig sein. „Jeder Unternehmer der auf seine Mitarbeiter schaut, sie gut behandelt und in direkter Konkurrenz mit einem Branchenkollegen steht, der das nicht tut, ist klar benachteiligt.“ Das Gesetz sei ungeeignet um über alle Branchen gestülpt zu werden. Wirtschaftsministerien Schrammböck habe offenbar als einziges Regierungsmitglied die Gefahr dieses Gesetzes erkannt und habe deshalb die Unternehmer gebeten das Gesetz nicht auszunutzen, schloss Ecker. **** (Schluss) mr/ew/mp

