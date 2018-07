PVÖ-Edlinger: Schwarzer Donnerstag für Österreichs Sozialpolitik

Türkis-Blau setzt neue Arbeitszeitregelung auf Biegen und Brechen zu Lasten der Arbeitnehmer, Familien und künftiger Pensionisten durch

Wien (OTS) - „Der heutige Donnerstag wird als schwarzer Tag in die Geschichte der österreichischen Sozialpolitik eingehen. Mit dem von der ÖVP-FPÖ-Koalition ohne Not und Zeitdruck und offensichtlich auf Wunsch der industriellen Spender für die ÖVP im Wahlkampf durchgepeitschten neuen Arbeitszeitgesetz wird dem gesellschaftspolitischen Zusammenhalt des Landes ein schlechter Dienst erwiesen“, erklärte einmal mehr der frühere Finanzminister und Präsident des PVÖ Wien, Rudolf Edlinger.

„Der Beschluss über ein Husch-Pfusch-Gesetz der beiden neoliberalen Ellbogenparteien unterstreicht die grundsätzliche Intention von ÖVP und FPÖ nach einer Rückkehr in die soziale Eiszeit des 19. Jahrhunderts“, setzte Edlinger fort. „Die Rechte der Arbeitnehmer werden am Ende trotz aller Schalmeientöne seitens der Regierung über Freiwilligkeit wie ebenso die Sozialpartnerschaft geschwächt. Was nicht zuletzt in diesem Zusammenhang auch die unverhüllte Kampfansage der Strache-FPÖ an das Betriebsrätesystem unterstreicht. Industrielle wünschen, die Regierung apportiert auf Zuruf wie in einem Wunschkonzert. So sieht die Realität aus“, stellte Edlinger fest. Als „höchst bedenklich“ ortete Edlinger zudem „das gegen die parlamentarischen Usancen überfallsartige Inkrafttreten des Gesetzes“ bereits am 1. September 2018.

„Die türkisblaue Koalition liefert jedenfalls einen weiteren Beweis, dass ihr angebliches Eintreten für die Familien dort ihre Grenzen hat, wo es um den Wunsch von ohnehin Wohlhabenden nach noch mehr Profit geht“, führte Edlinger weiter aus. „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird statt erleichtert enorm erschwert werden Es ist geradezu zynisch, die tägliche und wöchentliche Arbeitszeit über Anordnung deutlich zu verlängern, gleichzeitig aber die Mittel des Bundes für den Ausbau der Kindergärten und Ganztagsschulen zu kürzen. Die Familien sollen selbst schauen, wie sie die Diskrepanz unter den Hut bekommen, ist offensichtlich der Leitfaden des Handelns der Regierungsparteien. Bedauerlich ist zudem, dass Kurz und Strache sämtliche Bedenken namhafter Arbeitsmediziner über die Folgen längerer Arbeitszeiten nicht einmal ignorieren“, übte Edlinger weitere Kritik am Vorgehen der ÖVP-FPÖ-Koalition.

„Durch den erwarteten weiteren Anstieg nicht ausbezahlter Überstunden, u.a. unter dem Deckmantel Gleitzeit, sowie durch den geplanten Wegfall der Notstandshilfe werden auch die künftigen Pensionisten über ein geringeres Einkommen verfügen. Aus all den angeführten Gründen lehnt die größte Senioren-Organisation des Landes, der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ), daher die Entscheidung über die Einführung des 12-Stunden-Tages und der 60-Stunden Arbeitswoche entschieden ab und spricht sich ebenfalls für eine Volksabstimmung bzw. ein Volksbegehren in dieser Causa aus“, schloss Edlinger. (Schluss)

