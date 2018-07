12-Stunden-Tag - Leichtfried: "Wählerinnen und Wähler werden arrogante Regierung aus ihren Ämtern treiben"

Wien (OTS/SK) - "Bei aller Arroganz, Sie werden dieses Thema nicht mehr los, und am Ende werden die Wählerinnen und Wähler Sie aus Ihren gut klimatisierten Ämtern treiben", das sagt SPÖ-Europasprecher Jörg Leichtfried den Regierungspolitikern in der Diskussion über den 12-Stunden-Tag voraus. "Wir können nicht verhindern, dass Sie das Gesetz heute beschließen. Aber wir werden nicht rasten und ruhen und in den Betrieben, auf den Straßen, in den Wirtshäusern klarmachen, dass Sie die Abgeordneten der Industrie sind und nicht der Bevölkerung." Die SPÖ sei hier nicht allein, denn auch FPÖ-Arbeitnehmervertreter, ÖVP-Arbeiterkämmerer und die Kirche seien Verbündete gegen die Ausweitung der Arbeitszeiten auf 12 Stunden am Tag und 60 Stunden pro Woche. ****

Leichtfried erinnerte an die sozialdemokratischen Kämpfer für den 8-Stunden-Tag, an den Sozialpolitiker Robert Owen, der im frühen 19. Jahrhundert für den 8-Stunden-Tag die Formel: "Acht Stunden arbeiten, acht Stunden schlafen und acht Stunden Freizeit und Erholung" geprägt hat, und an Ferdinand Hanusch, der 1918 in Österreich den 8-Stunden-Tag durchgesetzt hat. Dem fügte er den Namen Sebastian Kurz, ÖVP-Bundeskanzler, hinzu, "der im Jahr 2018 den 12-Stunden-Tag einführt".

Was rauskommt beim schwarz-blauen Arbeitszeitgesetz? Leichtfried beschreibt das so: "Zwei Stunden pendeln, 12 Stunden im Stahlwerk, noch einmal zwei Stunden pendeln, keine Freizeit, keine Zeit für die Familie, für die Feuerwehr, für die Rettung, für den Trachtenverein, keine Zeit für nichts außer Arbeit". (Schluss) mb/wf/mp

