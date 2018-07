Nationalrat – Knes: „Regierung wird sich noch blau wundern und schwarz ärgern“

Hochstetter-Lackner: Ein Kampf zwischen Gut und Böse

Wien (OTS/SK) - „3,7 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen heute erleben, wie diese Regierung über sie drüber fährt“, so SPÖ-Abgeordneter Wolfgang Knes in der 12-Stunden-Debatte im Parlament. Es sei hochnäsig und unverständlich wie diese Regierung 120 Expertinnen und Experten, 100.000 Demonstrantinnen und Demonstranten, die vor einem 12-Stunden-Tag warnen, ignoriert. Besonders verärgert zeigte sich Knes über die Sozialministerin, die vor 5.000 Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern in ihrem Referat auch den Jugendvertrauensbeirat für abgeschafft erklärt hat. „Die FPÖ als vermeintliche Vertreterin des kleinen Mannes verrät mit heute alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer“, so Knes. ****

Der 12-Stunden-Tag trifft alle Menschen in diesem Land, auch wird es schwerwiegende Auswirkungen auf das Ehrenamt in Österreich haben. „Nur weiß die Sozialministerin nicht einmal, wie viele Menschen ehrenamtlich in Österreich tätig sind, darunter viele christliche Gewerkschafter, die sich das auch nicht gefallen lassen werden“, so Knes. „Wir werden diese Regierung in die Schranken weisen“, so Knes abschließend.

Die SPÖ-Abgeordnete Irene Hochstetter-Lackner bezeichnete in ihrer Rede den Kampf gegen den 12-Stunden-Tag als einen „Kampf zwischen Gut und Böse“. „Die 60-Stunden-Woche macht aus den ArbeitnehmerInnen, Familien, Kindern, dem Ehrenamt, den Kultur-, Musik- und Sportvereinen Verlierer“, so Hochstetter-Lackner. Es sei eine besondere Chuzpe auf der einen Seite die Mittel für Kinderbetreuung zu kürzen und andererseits die Arbeitszeit zu verlängern. Die ÖVP habe sich ohnehin nie für ArbeitnehmerInnenrechte interessiert, verwunderlich sei es aber, dass sich „die FPÖ zum Steigbügelhalter gegen diese familienfeindliche Politik macht“. (Schluss) up/rm/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at