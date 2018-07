Wölbitsch ad Urheberrecht: Geistiges Eigentum schützen, heimische Medienlandschaft stärken!

Es braucht Regeln für die großen Online-Giganten und gerechten Wettbewerb in der digitalen Welt – Vernunft statt Panikmache

Wien (OTS) - „Google und Co. machen Milliardengewinne mit den Inhalten Dritter und stehen zu unseren Medien damit in einem völlig asymmetrischen Wettbewerb. Mit der neuen Richtlinie soll sichergestellt werden, dass die Online-Giganten zumindest einen angemessenen Beitrag für die Nutzung von Inhalten bezahlen müssen. Denn nur so sind unabhängiger Journalismus, qualitätsvolle Inhalte und Medienvielfalt langfristig finanzierbar“, so Stadtrat Markus Wölbitsch, der auch Mediensprecher der ÖVP Wien ist.

Es müsse um Zukunftslösungen und Vernunft gehen, statt um Panikmache mit falschen Behauptungen, betont Markus Wölbitsch: „Es geht um den Schutz von Eigentum und die Verantwortung und Verpflichtung für angemessene und verhältnismäßige Maßnahmen zum Schutz von Urheberrechten durch Online-Sharing-Plattformen.“ Also darum, dass die großen, kommerziellen Tech-Publisher, deren Geschäftszweck der Upload und die Verbreitung von digitalen Inhalten ist, sich angemessen am Schutz von geistigem Eigentum Dritter, mit dem sie ihr Geschäft machen, beteiligen müssen.

Die Richtlinie zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt soll das europäische Urheberrecht für die Herausforderungen der digitalisierten Welt tauglich machen. „Dieser Schritt ist wesentlich für den Schutz geistigen Eigentums und unabdingbar im völlig asymmetrischen Wettbewerb mit den multi-nationalen Online-Giganten“, so Markus Wölbitsch abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at