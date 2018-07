Nationalrat - Stöger: SPÖ beantragt Rechtsanspruch der ArbeitnehmerInnen auf einseitige Festlegung des Zeitausgleichs

Weiterer SPÖ-Entschließungsantrag zur sechsten Urlaubswoche

Wien (OTS/SK) - Mit zwei Entschließungsanträgen will die SPÖ jetzt angesichts des 12-Stunden-Tages zumindest einige Verbesserungen für ArbeitnehmerInnen erreichen. SPÖ-Abgeordneter Alois Stöger brachte dazu in der Nationalratsdebatte heute, Donnerstag, zwei Entschließungsanträge ein. So fordert die SPÖ einerseits einen Rechtsanspruch der ArbeitnehmerInnen auf einseitige zeitliche Festlegung des Verbrauchs von Zeitguthaben. Andererseits fordern die SPÖ-Abgeordneten die Einführung der sechsten Urlaubswoche. **** (Schluss) ew

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at