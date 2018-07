Gericht gibt NGOs und den Grünen NÖ recht

Land NÖ hat Fischotter zu Unrecht getötet und Bescheid wurde aufgehoben

St. Pölten (OTS) - Der umstrittene Bescheid der NÖ Landesregierung, dass 40 Fischotter in Niederösterreich getötet werden dürfen, wurde nun per 25. Juni vom Landesverwaltungsgericht aufgehoben.

Die Landessprecherin der Grünen NÖ Helga Krismer begrüßt diese Entscheidung: „Nach der Aufhebung des NÖ Mindestsicherungsgesetzes und der Willkür bei den Zweitwohnsitzlern bei der letzten Landtagswahl zeigt sich bei dieser Aufhebung wieder das illegale und gesetzlich willkürliche Vorgehen der ÖVP NÖ“. Seit Frühjahr 2017 versuchen BürgerInnen gemeinsam mit den Grünen NÖ mittels BürgerInnenantrag die Tötung von Fischottern zu verhindern. Dieser Antrag wird seit dem von der ÖVP NÖ nicht einmal zur Diskussion im Landtag angenommen.

„Es rächt sich, wenn man auf die BürgerInnen, die NGOs und die Opposition in Niederösterreich nicht hört und langsam wird es an der Zeit, dass die ÖVP ihr illegales Vorgehen einstellt und endlich auf Basis der gültigen Gesetze in unserem Bundesland regiert“, schließt Helga Krismer ab.

