Lotto: Ein-Millionen-Sechser in Niederösterreich

Win2day User knackt Joker Vierfachjackpot mit 890.000 Euro

Wien (OTS) - Ein Spielteilnehmer aus dem Weinviertel in Niederösterreich kam per Quicktipp am Mittwoch zum einzigen Sechser der Runde und erhält für diesen Sologewinn exakt 1 Million Euro. Der richtige Tipp war dabei der elfte von zwölf gespielten.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es vier Gewinne. Ein Kärntner, ein Niederösterreicher und ein win2day-User erhalten dafür jeweils rund 23.600 Euro. Der vierte Gewinn wurde mit einem Anteilsschein mit der Chance XXL und dem System 0/11 erzielt. Insgesamt 47 Spielteilnehmer aus ganz Österreich halten dabei jeweils einen bis fünf Anteile, und jeder Anteil bringt 525 Euro Gewinn.

4 mal 300.000 Euro für ein Wochenendhaus

Nix wie raus ins Wochenendhaus - Lotto „6 aus 45“ erfüllt jetzt vier Spielteilnehmern den Traum vom eigenen Wochenendhaus, und das unabhängig von den „sechs Richtigen“.

Lotto trägt dem Wunsch vieler Spielteilnehmer nach einem eigenes Haus im Grünen, nun Rechnung und verlost viermal 300.000 Euro für ein Wochenendhaus.

Der erste Gewinner wurde bereits ermittelt: Der gewinnbringende Tipp wurde in Niederösterreich gespielt, die Quittungsnummer zu diesem Tipp lautet 6234565427.

Wer sich die Chance auf das eigene Häuschen im Grünen bzw. den Gegenwert in Höhe von 300.000 Euro nicht entgehen lassen möchte, der sollte an den Ziehungen bis 15. Juli 2018 mitspielen.

Jetzt werden noch dreimal 300.000 Euro verlost, und zwar pro Lotto Runde einmal unter den jeweils mitspielenden Lotto Tipps. Die Ziehungen finden noch am 8., 11. und 15. Juli unter notarieller Aufsicht statt.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser, was wiederum die Fünfer freut, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde. Hier erhalten 62 Gewinner jeweils mehr als 4.200 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker wurde der zweite Vierfachjackpot in der Geschichte des Spiels geknackt. Ein win2day User gewann mit seinem „Ja“ mehr als 890.000 Euro, was der höchste Joker Gewinn seit April 2015 ist.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 4.7.2018:

1 Sechser zu EUR 1.000.000,00 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 23.588,40 63 Fünfer zu je EUR 1.633,80 189 Vierer+ZZ zu je EUR 163,30 3.288 Vierer zu je EUR 52,10 5.202 Dreier+ZZ zu je EUR 14,80 58.233 Dreier zu je EUR 5,30 183.404 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 6 8 29 30 34 36 Zusatzzahl: 26

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 4.7.2018:

Kein Sechser, die Summer wird auf die 5er aufgeteilt 62 Fünfer zu je EUR 4.204,60 2.117 Vierer zu je EUR 20,80 33.662 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 4 11 30 32 35 40

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 4.7.2018:

1 Joker EUR 890.355,70 11 mal EUR 7.700,00 89 mal EUR 770,00 956 mal EUR 77,00 9.673 mal EUR 7,00 94.200 mal EUR 1,50

Joker Zahl: 5 4 0 4 3 1

