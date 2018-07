WK Wien – Sertic zu E-Tankstellen: „Endlich ein Elektro-Upgrade für Wien“

Wien (OTS) - “Dass Elektrotankstellen in Wien immer mehr werden, ist ein wichtiger Schritt, um Wien in eine innovative Zukunft zu führen. Wien bekommt quasi gerade ein Upgrade zu E-Wien“, sagt Davor Sertic, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien zu den derzeitigen Ausbauplänen der Stadt. „Mit dem Pariser Abkommen hat sich Österreich schließlich dazu verpflichtet, CO2-freien Güterverkehr in der Stadt bis 2050 sicherzustellen. Um diesem Abkommen gerecht zu werden, müssen passende Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dass das Ladenetz ausgebaut wird, ist ein guter Anfang“, so Sertic. „Wenn jetzt auch noch Förderungen für die Betriebe angepasst werden, steht Wien als Smart City nichts mehr im Weg.“

