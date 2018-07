Presseeinladung: Außenministerin Karin Kneissl empfängt den ägyptischen Außenminister Sameh Shoukry zu Gesprächen

Einladung zum Pressetermin im Außenministerium am Freitag, den 6. Juli 2018, um 17:30 Uhr

Wien (OTS) - Am Freitag, den 6. Juli 2018, empfängt Außenministerin Karin Kneissl den ägyptischen Außenminister Sameh Shoukry zu einem Arbeitsgespräch.

Themen sind die bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und Ägypten, die Migration sowie die Schwerpunkte des aktuellen österreichischen EU-Ratsvorsitzes.

Nach dem Gespräch findet um 17:30 Uhr ein PRESSPOINT statt. Zu diesem Termin laden wir interessierte Medienvertreter/innen herzlich ein.

Zeit: 6. Juli 2018 um 17:30 Uhr

Ort: Außenministerium, Minoritenplatz 8, 1010 Wien

Um Eintreffen bis spätestens 17:15 Uhr wird gebeten.

