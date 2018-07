34. ÖVP-„Stadtfest“ tourt mit Nachwuchs-Acts durch die Bezirke

Wien (OTS/RK) - Heute, Donnerstag, hat die ÖVP Wien das „überarbeitete Konzept“ für das 34. Wiener Stadtfest präsentiert. Das jährliche Event wird heuer am Samstag, dem 1. September, von statten gehen. „Das Stadtfest findet heuer an ungewöhnlichen Orten statt“, sagte VP-Landesobmann Gernot Blümel bei einem Presse-Meeting. „Unbekanntere Grätzel in Wien mehr zu beleben“ sei wie bereits im vergangenen Jahr auch heuer Grundgedanke des Stadtfestes. Neu sei hingegen das „vielfältige kulturelle Angebot“ unter dem Motto „stadt.fest.wien goes Festival“. Geboten wird demnach ein Festival-Programm: Von 14 bis 22 Uhr sollen rund 50 Events in der ganzen Stadt stattfinden, etwa im Donauzentrum im 22. Bezirk oder im Einkaufszentrum „Post am Rochus“ im 3. Bezirk. Die finale Abschluss-Show steigt in der „Gösser Halle“ im 10. Bezirk, kündigte Blümel an – dabei werde auch eine große Hebebühne zum Einsatz kommen.

Die genauen Standorte und konkrete Acts werde die Volkspartei noch bekanntgeben. Besonders wichtig sei es Blümel, beim diesjährigen Stadtfest auch jungen NachwuchskünstlerInnen eine Bühne zu geben. Zudem werde eine „stadt.fest.wien-gebrandete Straßenbahn durch ganz Wien fahren, in der Musiker und Künstler präsentiert werden“. Die Stadt-VP arbeite momentan gemeinsam mit KünstlerInnen daran, das Programm des Stadtfestes zu finalisieren.

