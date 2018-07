Grüne Wien/Huemer zum 12-Stunden-Tag: Regierung peitscht Verschlechterungen für ArbeitnehmerInnen durch

Wien (OTS) - „Im Eilverfahren peitscht die Regierung mit dem 12-Stunden-Tag Verschlechterungen für ArbeitnehmerInnen durch. Offenbar will Schwarz-Blau damit die massenhafte Kritik und die Proteste auf der Straße abwürgen, indem sie das Gesetz früher wirksam werden lässt als geplant“, so die Arbeitsmarktsprecherin der Grünen Wien, Barbara Huemer. „Die ArbeitnehmerInnen sollen jetzt noch früher die negativen Auswirkungen des 12-Stunden-Tages zu spüren bekommen: Denn überlange Arbeitstage führen zu gesundheitlichen Problemen, mehr Arbeitsunfällen und Krankenständen“, so Huemer.

„Wo andere Länder wie etwa Schweden mit der Arbeitszeitverkürzung erfolgreich experimentieren, geht die schwarz-blaue Regierung zurück in die Vergangenheit. Jahrzehntelange Errungenschaften für die ArbeitnehmerInnen werden mit einem Mal weggewischt“.

„Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist mit einem 8-Stunden-Job bereits sehr schwer. Kommt es zu einer Arbeitszeitverlängerung, wird es noch schwerer Job, die Bedürfnisse des täglichen Lebens und die Pflege von Kindern oder Kranken unter einen Hut zu bringen. Dazu kommt noch, dass die Frauenministerin gestern angekündigt hat, den Ausbau der Kinderbetreuung zu stoppen. Wie sich das mit längeren Arbeitszeiten vereinbaren lassen soll, soll die Ministerin einmal den Familien erklären. Was die Regierung hier macht, ist reiner Hohn auf dem Rücken von ArbeitnehmerInnen, Familien und vor allem Frauen, die hier offenbar zurück an den Herd gedrängt werden sollen. Der Widerstand wird weitergehen“, kündigt Huemer an.





