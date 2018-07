Til Schweiger ist „Tschiller: Off Duty“

Deutschsprachige Free-TV-Premiere: Actionreiche Verbrecherjagd in Istanbul

Wien (OTS) - Actionreiche Krimi-Spannung von Hamburg über Istanbul bis Moskau! Til Schweiger startet als LKA-Ermittler Tschiller mit Kollege Fahri Yardim einen gnadenlosen Wettlauf gegen die Zeit. Seine Tochter – dargestellt von Luna Schweiger – ist in Istanbul in der Gewalt einer skrupellosen Verbrecherorganisation, die Spuren führen bis nach Moskau. Spannend bis zur letzten Minute präsentiert sich „Tschiller: Off Duty“ als deutschsprachige Free-TV-Premiere am Sonntag, dem 8. Juli 2018, um 20.15 Uhr in ORF eins. An der Seite von Til Schweiger, der den Film auch produzierte, spielen in weiteren Rollen Özgür Emre Yildirim, Erdal Yildiz, Alyona Konstantinova und Österreicher Murathan Muslu. Für die Regie zeichnet Christian Alvart nach einem Drehbuch von Christoph Darnstädt verantwortlich.

Mehr zum Inhalt

Nach seinen Alleingängen im Zusammenhang mit dem Ausbruchsversuch seines Erzfeindes Firat Astan (Erdal Yildiz), der Ermordung seiner Ex-Frau Isabella Schoppenroth (Stefanie Stappenbeck) und einer aufsehenerregenden Geiselnahme wurde LKA-Ermittler Nick Tschiller (Til Schweiger) für eine Weile außer Dienst gesetzt. Er will die Zeit nutzen, um sich als nun alleinerziehender Vater endlich mehr um seine Tochter Lenny (Luna Schweiger) zu kümmern. Doch dann verschwindet diese. Tschillers loyaler Partner Yalcin Gümer (Fahri Yardim) kann Lennys Handy in Istanbul orten. Das Mädchen will in der Türkei wohl auf eigene Faust ihre Mutter rächen. Als Nick erfährt, dass auch noch sein Erzfeind aus dem türkischen Gefängnis entkommen konnte, weiß er, dass seine Tochter in Gefahr ist. So muss er wieder das tun, was er am besten kann: Er greift zur Waffe. Als er in Istanbul erfährt, dass seine Tochter in die Fänge russischer Gangster geraten ist und Organhändler sie nach Moskau verschleppt haben, beginnt für Nick endgültig ein Rennen gegen die Zeit.

