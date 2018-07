ORF SPORT + mit den Highlights vom Formel-1-Grand-Prix von Österreich 2018 (Der Freitag)

Am 6. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 6. Juli 2018, in ORF SPORT + sind das Yoga-Magazin um 19.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 19.30 Uhr sowie die Höhepunkte vom Formel-1-Grand-Prix von Österreich 2018 (Der Freitag) um 20.00 Uhr und vom UCI Mountainbike-Weltcup XCO Albstadt 2018 um 22.30 Uhr.

Vom 29. Juni bis 1. Juli machte die Formel 1 wieder in Österreich Station. Am Freitag standen zwei Trainings-Sessions auf dem Programm, am Samstag ein Training und das Qualifying. Am Sonntag folgte das Rennen, bei dem sich Max Verstappen zum Sieger kürte. ORF SPORT + zeigt am 6. Juli eine ausführliche Zusammenfassung des Freitags in Spielberg.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 5. Juli, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at