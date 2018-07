ÖGB/SPÖ-Aktivisten bedrohen Abgeordnete mit Pflasterstein-Aktion

Nehammer kritisiert die Eskalation der ÖGB/SPÖ Protestaktionen gegen die Arbeitszeitflexibilisierung. Adressen von Abgeordneten wurden von Gegnern aufgesucht.

Wien (OTS) - "Die Proteste der SPÖ/ÖGB-Front gegen die Arbeitszeitflexibilisierung erreichen einen bitteren Höhepunkt. Gegner suchen mit Pflastersteinen und Schildern die Adressen der Abgeordneten auf, das ist ein nie dagewesene Eskalation und geht eindeutig zu weit", so Nehammer, Generalsekretär der Volkspartei. Hintergrund sind Schilder und Pflastersteine, die in der Nacht auf heute bei Privatadressen von Abgeordneten von Volkspartei und FPÖ platziert wurden.

Nehammer fordert daher die handelnden Personen zu einem Abrüsten der Taten und Worte auf: "Schluss mit den populistischen Kampfansagen und dem Verbreiten von Unwahrheiten. Zurück zu den Fakten – diskutieren wir fair und sachlich über den vorliegenden Gesetzesentwurf!" Dieser beinhalte umfangreiche Verbesserungen und passe die Arbeitszeitregeln an die aktuellen Lebensrealitäten an. Gerade wegen dieser von Fundamentalopposition getriebenen Vorgangsweise seitens der Gewerkschaft und der Sozialdemokratie sei es umso wichtiger, dass die neuen Arbeitszeitregeln bereits ab 1. September in Kraft treten: "Wir treten den Wahrheitsbeweis an: Die Arbeitszeitflexibilisierung ist ein gutes Gesetz, der generelle 8-Stunden-Tag bleibt und die Angstmache war unbegründet."

