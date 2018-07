„Bewusst gesund“ am 7. Juli: Gute Tipps für die Nachtruhe

Außerdem: Start der Sommerserie „Trenddiäten im Check“ mit „Clean Eating“

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert das ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 7. Juli 2018, um 17.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Gestörtes Mikrobiom – Darmsanierung hilft

Das Mikrobiom, auch bekannt als Darmflora, ist ein lebenswichtiger Gast in unserem Organismus, vor allem für unsere Verdauung. Denn ohne die Milliarden von Bakterien, die den Darm besiedeln, könnten wir das, was wir zu uns nehmen, gar nicht richtig verwerten. Wir leben in Symbiose mit Milliarden anderer Lebewesen in unserem Darm – und es ist wichtig, dass wir unsere Mitbewohner gut behandeln, sonst werden sie unangenehm. Gestaltung: Christian Kugler.

Später Start – ein 65-Jähriger wird Triathlet

Johann Wünscher hatte 121 Kilogramm und einen ordentlichen Wohlstandsbauch, als er mit 50 Jahren beschloss, sein Leben zu ändern, denn so richtig wohl fühlte er sich schon längst nicht mehr. Er begann mit Radfahren, Bergwandern und langsam mit dem Laufen. Mit 57 Jahren lernte er schwimmen und noch einmal einige Jahre später, mit 65 Jahren, hat er sich dem Triathlon verschrieben. Wie gesund das ist und ob man dem nacheifern sollte, hat sich „Bewusst gesund“ angesehen. Gestaltung: Steffi Zupan.

Gesunder Schlaf – gute Tipps für die Nachtruhe

Für viele Menschen ist ein gesunder und erholsamer Schlaf keine Selbstverständlichkeit. Sie haben Probleme beim Einschlafen, wachen häufig während der Nacht auf, schlafen unruhig und sind am Morgen total erschöpft. Dafür gibt es eine Menge Ursachen: Schlafforscher sprechen dann von mangelnder Schlafhygiene und meinen damit die Bedingungen, unter denen man zu Bett geht und schläft. In diesem Zusammenhang geht es auch um Umweltbedingungen wie Temperatur, Lärm oder Licht im Schlafzimmer. Die wichtigste Rolle dabei spielt allerdings oft die Zeit vor dem Zu-Bett-Gehen. „Bewusst gesund“ hat sich mit Expertinnen und Experten und einem Betroffenen angesehen, was man beachten muss, damit das Einschlafen besser klappt und die Erholung nicht zu kurz kommt. Gestaltung: Christian Kugler

„Bewusst gesund“-Sommerserie: Trenddiäten im Check – Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn über „Clean Eating“

Kann man mit „Low Carb“, also dem Verzicht auf Kohlenhydrate, tatsächlich dauerhaft abnehmen? Ist „Clean Eating“ wirklich gesund und sinnvoll? Was bringt der zeitweise Verzicht aufs Essen, das Intervallfasten? Soll man sich mit der „Paleo-Diät“ wie die Steinzeitmenschen ernähren? Was steckt hinter populären Ernährungskonzepten? Was sind die Vorteile, was die Nachteile? In den Sommerausgaben von „Bewusst gesund – Das Magazin“ nimmt Internist und Gastroenterologe Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn vom 7. Juli bis 1. September jeweils Samstag um 17.05 Uhr in ORF 2 populäre Diäten und ihre Versprechungen kritisch unter die Lupe.

