Internationales (Luft-)Akrobatikwochenende zum Mitmachen in Wien

Aerial Arts Festival Austria: 35 Workshops, 16 inter-(nationale) Trainer, 3 Tage Sportprogramm von 13.-15. Juli im Wiener F23 – Anfänger und Profis willkommen

Wien (OTS) - Im Fernsehen oder live in der Manege werden sie staunend bewundert: Artisten, die an Tüchern, Reifen oder Seilen in luftiger Höhe tanzen und dabei scheinbar jeglichen Gravitationsgesetzen trotzen. Doch Luftakrobatik ist heute längst nicht mehr nur professionellen Zirkusvirtuosen vorbehalten – der Sporttrend wird zunehmend bekannter und beliebter. An einem internationalen Akrobatikwochenende bietet das zweite Aerial Arts Festival Austria eine optimale Möglichkeit für jedermann und -frau, selbst Akrobatikluft zu schnuppern.

An drei Tagen, vom 13.-15. Juli 2018, kommen Sportler und Interessierte im F23 in Liesing zusammen, um verschiedene Geräte auszuprobieren und sich mit Gleichgesinnten und Neueinsteigern auszutauschen. Geboten werden 35 Workshops, zum Teil in der Luft – wie Aerial Silk, Aerial Hoop, Aerial Rope, Trapez, Aerial Hammock, Aerial Yoga und zum Teil am Boden – wie Acro Yoga-, Contemporary Dance-, Hula Hoop- oder Handstand-Kurse. Ein Highlight – im wahrsten Sinne – ist Bungee Dance, der neueste Trend aus Bangkok, der die Szene begeistert.

Ob Ausprobieren oder Fortbilden und Vernetzen – 16 internationale und nationale Trainer bieten mit ihrem breiten Erfahrungsschatz ein buntes Programm für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Der internationale und gemeinnützige Charakter des Sportvereins zur Förderung von Luftakrobatik ist den Initiatorinnen des Festivals wichtig: „Bei unserem Festival ist jeder willkommen – egal, ob mit oder ohne Akrobatik-Erfahrung. Unser Programm ist ganz bewusst breit gestreut, damit für jeden etwas dabei ist. Vor allem Anfänger haben beim Festival die perfekte Möglichkeit, um herauszufinden, ob die Luftakrobatik etwas für sie ist“, so Lisa Looping, Sheila Falk und Daniela Staudinger, die ganz klar mit einem Vorurteil aufräumen: „Niemand muss gelenkig wie eine Primaballerina oder muskelbepackt wie Arnold Schwarzenegger sein, um Spaß an der Luftakrobatik zu haben. Viele Figuren und Bewegungen sind leichter, als sie auf den ersten Blick aussehen. Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit gesellen sich nach kurzer Zeit ganz von selbst dazu. In erster Linie geht es um den Spaß an der Freude.“

Über 120 Teilnehmer sind bereits angemeldet – nur noch wenige Plätze sind frei: zur Anmeldung.

Video und Fotogalerie geben einen Einblick in das Festival 2017.

Wann & Wo

Freitag, 13. bis Sonntag, 15. Juli 2018

F23 - Breitenfurter Str. 176, 1230 Wien

https://www.aerialartsaustria.com/

Tickets für das Festival Jetzt buchen

Rückfragen & Kontakt:

Aerial Arts Austria

Sportverein zur Förderung von Luftakrobatik, Aerial Yoga, Acro Yoga und anderen verwandten Sportarten

office @ aerialartsaustria.com

https://www.aerialartsaustria.com/