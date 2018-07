Familienbad im Einsiedlerpark eröffnet

Badebetrieb in Wiens elften Familienbad aufgenommen

Wien (OTS) - Im Einsiedlerpark in Wien-Margareten wurde heute Wiens elftes Familienbad offiziell in Betrieb genommen. In den letzten Monaten wurde das bestehende Saunabad der MA 44 in den 1. Stock verlegt und um ein Familienbad mit drei Kleinkinderbecken erweitert. Im Sommerbetrieb wird zusätzlich zu der derzeitigen Freifläche der Bereich zw. Einsiedlerbad und Arbeitergasse in der Größe von 940 m2 als Liegefläche genutzt. Die Gesamtfläche des Bades steigt dadurch auf 1.521 m2.

Die Kosten von knapp 5 Millionen Euro, wovon rund die Hälfte auf das Familienbad entfällt, wurden zur Gänze aus dem Bezirksbudget bezahlt, ebenso wie der laufende Betrieb und die Erhaltung. Die Personalkosten werden von der MA 44- Wiener Bäder abgedeckt.

„In unserem kleinflächigen, dicht besiedelten Bezirk sind Erholungsräume knapp“, betont Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery. „Es ist mir deshalb sehr wichtig, alternative Angebote zur Steigerung der Lebensqualität zu setzen und dabei auch innovative Lösungen zu suchen. Mit der Errichtung eines neuen Familienbades im Einsiedlerpark schaffen wir wichtige Infrastruktur für Familien im innerstädtischen Raum. Mit diesem Projekt trage ich auch der Tatsache Rechnung, dass immer mehr Familien in Margareten ihr Zuhause haben.“

„Ich freue mich, dass wir hier mit einer bestehenden Einrichtung der Wiener Bäder und mit den Investitionen des Bezirk eine neue Freizeitoase für Familien in Margareten schaffen können“, betont Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Durch neueste energiesparende Technik wird hier auch ein nachhaltiger, umweltfreundlicher Betrieb möglich.“

Zum Familienbad gehören auch alle Betriebseinrichtungen, wie eine Kästchenhalle mit 60 Umkleidekästchen und 4 Wechselkabinen, WC-Anlagen, ein barrierefreier Sanitärraum, Lager- und Personalräume sowie ein Buffet-Kiosk.

Vom Kinderfreibad zum Familienbad

Bereits 1917 wurde im Hütteldorfer Staubecken des Wienflusses die erste kostenlose Bademöglichkeit für Kinder eröffnet. Die Anlage mit natürlicher Bademöglichkeit im Wienfluss gilt heute als das erste Kinderfreibad Wiens.

Der Andrang der kleinen Badegäste war so groß, dass die Wiener Stadtverwaltung nach Ende des ersten Weltkrieges beschloss, vor allem innerhalb des verbauten Stadtgebietes zahlreiche weitere Kinderfreibäder zu errichten.

Als im Juni 1972 in der Donaustädter Emichgasse Wiens 40. Kinderfreibad eröffnet wurde, war noch nicht abzusehen, dass dieses für lange Zeit das letzte bleiben sollte und, ebenso wie 30 andere Kinderfreibäder, bereits wieder geschlossen wurde.

Mit Umsetzung des Bäderkonzeptes 1968 in den 70er und 80er Jahren und durch das Bauprogramm der Bezirksbäder und die Errichtung neuer Sommerbäder wurde die Anzahl und auch die Attraktivität der Sommerbäder immer größer. Bedingt auch durch Wirtschaftsaufschwung und zunehmende Mobilisierung wanderten zahlreiche der kleinen Besucher in die größeren Sommerbäder ab.

Ab diesem Zeitpunkt wurden daher keine neuen Kinderfreibäder mehr errichtet, baufällige und sanierungsbedürftige Bäder wurden, insbesonders in den 80er- und frühen 90er Jahren, geschlossen. Danach erfolgte jedoch ein Umdenken mit dem Ziel, die letzten 10 dieser einzigartigen Badeanlagen zu erhalten. 1998 erfolgte die "Dezentralisierung" der Kinderfreibäder, d.h. die Kosten für den laufenden Betrieb und die Erhaltung hat der jeweilige Bezirk aus seinem Budget zu tragen.

2003 wurde die bereits in fünf Bädern bestehende Möglichkeit des Zutritts für erwachsene Begleitpersonen auf alle Bäder ausgeweitet, es erfolgte daher die Umbenennung in "Familienbäder".

Ab 2004 haben alle Familienbäder nicht nur von Juni bis August, sondern, wie die Sommerbäder, vom 2. Mai bis Anfang September geöffnet. Und ab 2007 wurde die Badebetriebszeit allgemein an jene der Sommerbäder von 18.00 auf 19.00 bzw. 20.00 Uhr angeglichen. Die generelle Öffnungszeit ist um 10.00 Uhr.

Die Weichen für die neue Freizeitattraktion für Margaretner Familien wurden in der Bezirksvertretung bereits vor mehr als zwei Jahren gestellt. In der Sitzung vom 17. März 2015 wurde einstimmig die Errichtung eines Familienbades beschlossen.

Wien hat nunmehr elf Familienbäder. Geringe Wassertiefen und kostenloser Eintritt für Kinder bis 14 Jahre sorgen für kinder- und familienfreundliches Badevergnügen.

Rückfragen & Kontakt:

Astrid Böhme

Büro der Bezirksvorsteherin für Margareten Mag..a Susanne Schaefer-Wiery

Schönbrunner Straße 54 | 1050 Wien | 1. Stock, Zi. 117

Tel.: 01/4000-05114

Mail: astrid.boehme @ wien.gv.at



Mag. Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

Mail: michaela.zlamal @ wien.gv.at



Hannes Stangl

MA 44 - Bäder

Telefon: 01 60112-44123

Mobil: 0676 8118 44123

Mail: hannes.stangl @ wien.gv.at

www.wienerbaeder.at