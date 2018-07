Austria Steak Competition Sieger präsentiert von ALMO bekommt zusätzlich BEEFER PRO ONE

Der Sieger der ALMO Vienna Steak Competition am 14. Juli erhält als Sonderpreis Beefer Pro One Oberhitzegrill im Wert von 799,- Euro

Wien (OTS) - Im Rahmen des Grill & Genussfestivals/Vienna BBQ Days am 14. + 15. Juli vor und in der Marx Halle findet am Samstag nachmittag die 1. Vienna Steak Competition unter Schirmherrschaft der Steak Cookoff Association statt.

Der Sieger erhält nicht nur einen Geldpreis in der Höhe von 800 Euro, sondern auch einen Beefer PRO ONE Oberhitzegrill im Wert von 799,- Euro (BILD) zur Verfügung gestellt von der Firma Beefer Grillgeräte Gmbh und somit rund 1600 Euro an Geld und Sachpreisen.

Dazu noch den Titel Steak Champion Austria 2018.

Jeder kann teilnehmern ob Hobbygriller, Grillteam oder Chefkoch, wie Konrad Zellner, Chefkoch des Hilton Vienna Danube Waterfront.



Jeder Teilnehmer erhält 2 Stück Rib-Eye-Steaks von ALMO, aus bestem Fleisch von glücklichen Ochsen von steirischen Almen, von denen eines von der geschulten Fachjury abzugeben ist und von je 5 Juroren im Doppeltblindverfahren bewertet wird.



Vertreter der Presse und Food Blogger, die am Wettbewerb teilnehmen möchten und darüber berichten, erhalten 50% Rabatt auf die Startgebühr. Die Zugangscodes für den Rabatt erhalten Interesierte nach Kurzbewerbung an office @ exotica.at.



Neben der ALMO Steak Competition gibt es noch die Felix Burger Competition und die Landmann Chili con Carne Competition bei der im Dutch Oven das schmachhafteste Chili con Carne zubereitet werden soll und bei der es einen Landmann Keramikgrill im Wert von 1249,- Euro gibt.



Anmeldungen zu den Wettbewerben sind noch bis Donnerstag nächster Woche im Bereich Teams auf der offiziellen Webseite möglich: www.grillgenuss.wien

Dort finden Sie auch Infos zu den Vielen anderen Programmpunkten der Veranstaltung, die für Besucher Sa.14+So 15.Juli 2018 in der Marx Halle, 1030 Wien von 11-22h bei freiem Eintritt geöffnet ist.



ZUM BEEFER PRO ONE:

Mehr als 800 Grad Oberhitze schafft der original „Beefer One Pro“ - etwa doppelt so viel wie ein herkömmlicher Grill. Das Ergebnis ist das „perfekte Steak“ (O-Ton von Starkoch Tim Mälzer): außen einzigartige Röstaromen, innen saftig-zart. Aber auch Fisch, Meeresfrüchte, Gemüse und Desserts veredelt der Beefer original in Sekundenschnelle mit einer feinen Gourmet-Kruste. Mehr Infos unter: www.beefer.de

Rückfragen & Kontakt:

EXOTICA Veranstaltungen Gmbh

Dobernig Alexander

0676 9003109 - office @ exotica.at