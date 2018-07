12. „Schrammel.Klang.Festival“ in Litschau

„Von Wien zum Balkan“ ab 6. Juli

St. Pölten (OTS/NLK) - Unter dem Motto „Von Wien zum Balkan“ begibt sich das 12. „Schrammel.Klang.Festival“ von morgen, Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Juli, in Litschau auf eine musikalische Entdeckungstour, die von der Orientreise Josef Schrammels im Jahr 1869 inspiriert ist. Eröffnung und Abschluss des Festivals im Herrenseetheater werden heuer von Bläserensembles gestaltet: Morgen, Freitag, 6. Juli, eröffnet das Ensemble Federspiel, beim Abschlusskonzert am Sonntag, 8. Juli, wird die zwölfköpfige Balkan-Brassband Fanfare Ciocărlia mit Tanzmusik aufspielen.

Dazwischen musiziert auf 13 Bühnen rund um den Herrensee wieder ein Großaufgebot bekannter Künstler, mit dabei sind u. a. die Wiener Tschuschenkapelle, Erwin Steinhauer & klezmer reloaded extended mit einem Hermann-Leopoldi-Programm, Großmütterchen Hatz & Klok, Antonio Fian und das Kollegium Kalksburg, Madame Baheux, Tini Tramplers dreckiges Quartett, Birgit Denk, Martin Spengler & die foischn Wiener, das Alptrieb Trio und Stefan Sterzinger. Im Rahmen von „Geborgene Schätze“ setzen Tini Kainrath, Peter Havlicek, Tommy Hojsa und Bertl Mayer am Samstag, 7. Juli, Karl Hodina ein musikalisches Denkmal, während das „Schrammel.Frühstück“ am Kulturbahnhof Litschau am Sonntag, 8. Juli, heuer erstmals von der Stadtkapelle Litschau bestritten wird.

Herzstück des Festivals ist auch diesmal wieder der „Schrammel.Pfad“ entlang von zehn Bühnen rund um den Herrensee. Am Samstag, 7., und Sonntag, 8. Juli, musizieren dabei jeweils ab 13 Uhr u. a. die 16er Buam – rutka.steurer, Agnes Palmisano, Anton Hacker & Wanda Leben, bratfisch, Cobario, die Cremser Selection, Daniel Fuchsberger, die Donauschrammeln, die Duos Bäuml & Koschelu, Horacek & Gradinger, Rittmannsberger & Soyka, Roland Sulzer/Christoph Lechner sowie Tesak & Blazek, die Geschwister Mondschein, Mandys Mischpoche, die Neuen Wiener Concert Schrammeln, Pristup, das Prozorov Trio, das Trio Lepschi, das Tori Trio und die Wiener Art Schrammeln.

Weitere Programmpunkte sind ein Tanzboden am „Schrammel.Pfad“ mit den Tanzhausgeigern, Zirkelstreich und dem Duo Haertel & Wascher, eine Nachtwanderung mit Walter Singer, Hannes Laszakovits, Walter Czipke u. a., eine für jedermann offene „Stehaufschrammelbühne“ mit Robert Reinagl unter dem Motto „Offener Michl“, eine von klezmer reloaded – Shevchenko & Golebiowski begleitete Fahrt mit dem „Schrammel.Express“, eine Bauhütte für Kontragitarre sowie Workshops zu Themen wie Wienerliedschreiben, Dudeln etc.

Karten u. a. bei Ö-Ticket unter 01/960 96 und www.oeticket.com; nähere Informationen und das detaillierte Programm unter 0720/40 77 04, e-mail office @ schrammelklang.at und www.schrammelklang.at.

