Weihburggasse als neue Fußgängerzone: Neuer Gastgarten für das Burgerlokal Rinderwahn

Neue Fußgängerzone im 1. Bezirk fertiggestellt

Belebung der neuen Fußgängerzone durch den Gastgarten des Rinderwahn

Jubiläum: Burger-Restaurant Rinderwahn feiert 2. Geburtstag

Die Errichtungsarbeiten der Fußgängerzone in der Weihburggasse, einer Seitengasse der Kärntnerstraße, sind abgeschlossen. Pünktlich zum Sommer eröffnet der frisch renovierte Gastgarten des Rinderwahn Burger-Restaurants in der neuen Fußgängerzone der Weihburggasse.

Prominenter Hotspot im 1. Bezirk

Der Gastgarten des Rinderwahn Burger-Restaurants ist wieder eröffnet. Nach langen Umbauarbeiten und der Erweiterung der Fußgängerzone in der Weihburggasse erstrahlt der Gastgarten in neuem Glanz. „Mit insgesamt 45 Sitzplätzen und dem Restaurant im Rücken, fügt sich nun das Gesamtbild “, so die Gastronomen Gabriele und Robert Huth. Zuvor war der Gastgarten nämlich ein klein wenig versetzt zum Lokal zu finden. Die cleane aber schicke Optik des Inneren zieht sich auch im Außenbereich weiter. Mit New-Design Teilen lädt das Rinderwahn nach den Umbauarbeiten auch wieder im großen Gastgarten zum Verweilen ein.

Älteste Fußgängerzone der Bundeshauptstadt wurde erweitert

Die Fußgängerzone rund um die Kärnterstraße ist die Älteste der Bundeshauptstadt. Vor ca. 45 Jahren wurden Teile der Wiener Innenstadt autofrei, um die Geschäftslokale zu beleben und das Viertel wirtschaftlicher zu gestalten. So wurden nun auch Teile der Weihburggasse zur Fußgängerzone erweitert.

Die Erfolgsstory des Burger-Restaurants Rinderwahn

Gabriele und Robert Huth sind leidenschaftliche Gastronomen und betreiben gemeinsam mehrere Gastronomiebetriebe in Wien. Vor genau zwei Jahren wurde das Burger-Restaurant Rinderwahn in der Weihburggasse eröffnet. Seit April 2018 gibt es die einzigartigen Burger Kreationen auch als To-Go Variante am Naschmarkt. Die Rinderwahn Burgerlokale stehen für beste Qualität und ein einmaliges gastronomisches Erlebnis. Zubereitet nach hauseigener Rezeptur, bietet sich den Gästen eine Vielfalt an originellen Burger Kreationen an.

Rinderwahn Burger-Restaurant

Weihburggasse 3, 1010 Wien

Montag bis Sonntag: 12:00 – 24:00, Küche bis 23:00

Telefon: 43 (0) 1 51 20 996

www.rinderwahn.at

