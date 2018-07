Sommer, Sonne, Sonnenschein beim Sommerfest der ÖMG

Wien/St.Pölten/Graz/Linz/Eisenstadt (OTS) - Der Präsident der Österreichischen Marketing-Gesellschaft (ÖMG) Peter Drobil lud seine Gäste in diesem Jahr traditionell in eine Location am Wasser ein. Unter dem Motto „maritim“ feierten die zahlreichen Gäste im Otto Wagner Schützenhaus direkt am Donaukanal. Das Wetter ließ keine Wünsche offen, die Sonne strahlte mit den Marketing-Kapitänen um die Wette, für das leibliche Wohl kam die Crew von Christian Pock auf und einem gemütlichen Abend stand nichts im Weg.

In diesem wunderschönen Ambiente blickte Drobil auf das erste halbe Jahr 2018 zurück, und gab bereits eine Vorschau auf den kommenden Herbst, mit der nächsten Business Lounge „Make Marketing great again“ im September und der ÖMG-Generalversammlung im Oktober. Spannend würde das nächste Halbjahr werden, aber der Präsident gab noch keine weiteren News preis.

Den Ausklang des ersten Halbjahres feierten u.a.:

Peter Buchauer (Felix Austria), Alexandra Cichra (ATV), Andreas Cieslar, André Eckert (iab), Andrea Fürnweger (firstclassmedia), Christine Grünwald (Mediaprint), Alexander Khaelss-Khaelssberg (leisure communications), Reinhard Pickl (advantage:apps), Doris Ragetté (Radio Marketing Service), Christian Schantl (Wiener Wohnen), Isabella Sebor (News), Leonhard Specht (Burschik), Theresa Sternbach (Red Bull Media House), Rudolf Stückler (Agrarmarkt Austria Marketing), Joe Telebo (Joe&Co Marketing Research), Claudia Volak (ÖAMTC), Martin Wilfing (DMVÖ),…

Der Vorstand der ÖMG war durch Peter Drobil, Gabriele Stanek, Gerhard Riedler, Manfred della Schiava und Lena Doppler vertreten.

Über die Österreichische Marketing-Gesellschaft

Auf Anfrage des Deutschen Marketing Verbands (DMV) wurde das österreichische Pendant ÖMG im Jahr 2002 gegründet. Die Mitglieder setzen sich aus der Konsum- und Investitionsgüterindustrie, Dienstleistungsunternehmen, Medien sowie Beratungsunternehmen, wie Werbeagenturen, Unternehmensberater, etc. zusammen. Neben der jährlichen Großveranstaltung, dem Österreichischen Marketing-Tag bietet die ÖMG eine Reihe von exklusiven Veranstaltungen, den Business Lounges, mit Impulsreferaten und anschließender Diskussion. Außerdem erscheint jedes Jahr ein neuer Band aus der Marketing-Reihe der ÖMG. Der Verband hat es sich zum Ziel gesetzt, als eine Wissens- und Kompetenz- Plattform für alle Marketing-minded people zu dienen. Außerdem will sie die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Personalberatungen und der gesamten Marketing- und Werbebranche fördern.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michaela Geisler

Generalsekretariat ÖMG

Österreichische Marketing-Gesellschaft

p.a. Mag. Gerhard Riedler

Sanatoriumstraße 17/1, 1140 Wien

info @ marketinggesellschaft.at

www.marketinggesellschaft.at