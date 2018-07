Ab 26. Juli bei RTL II: Start der dritten Staffel von "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." (FOTO)

München (ots) -

- Dritte Runde der erfolgreichen Castingshow für Frauen mit tollen

Kurven

- Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka und Oliver

Tienken suchen das Curvy Supermodel 2018

- Ausstrahlung: Ab 26. Juli, donnerstags um 20:15 bei RTL II

Endlich heißt es wieder "Echt. Schön. Kurvig.", denn am Donnerstag, den 26. Juli 2018, geht die erfolgreiche RTL II-Castingshow "Curvy Supermodel" in die dritte Runde. Jeder Juror bringt langjährige Modelerfahrung mit. Gemeinsam suchen Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka und Oliver Tienken die schönsten Kurven des Landes. In sieben Episoden begleiten und coachen die Juroren die Kandidatinnen auf ihrem Weg zum "Curvy Supermodel"

2018.

Eine umwerfende Sanduhr-Silhouette, tolle Kurven, Ausstrahlung, Selbstbewusstsein, Ehrgeiz und Disziplin - das sind die Zutaten für ein erfolgreiches Curvy Model. Auch in diesem Jahr haben sich tausende junge Frauen beworben, um in die Fußstapfen der bisherigen Siegerinnen Céline Denefleh und Hanna Wilperath zu treten. Doch nur die vielversprechendsten Bewerberinnen erhielten von der neuen Jury eine Einladung zum Casting.

Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka und Oliver Tienken wissen genau, worauf es im Model-Business ankommt. Gemeinsam helfen sie den Kandidatinnen dabei, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, an ihren Schwächen zu arbeiten und ihre Stärken auszubauen - alles für den Sieg bei "Curvy Supermodel" 2018.

Welche Kandidatinnen können sowohl bei Fotoshootings, in Werbespots als auch bei Castings für reale Modeljobs überzeugen? Wer zeigt Kampfgeist? Wer setzt seine Kurven perfekt in Szene? Über 50 Kandidatinnen geben in den ersten drei Casting-Shows alles, um die Juroren zu überzeugen und in die nächste Runde zu kommen.

Die Gewinnerin erhält einen Modelvertrag bei Peyman Amins renommierter Agentur PARS Management und ziert das Cover des JOY-Sonderhefts "JOY #style".

"Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." wird von der Tresor TV Produktions GmbH produziert.

Weitere Infos zur Sendung finden Sie unter www.rtl2.de/curvysupermodel

"Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig.": Sieben Episoden, ab 26. Juli 2018, donnerstags um 20:15 Uhr bei RTL II

Über "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig"

Immer mehr renommierte Modemarken produzieren inzwischen Fashion in "großen Größen". Die Branche braucht ständig neue Gesichter und Models mit "Sanduhrsilhouette" haben beste Aussichten auf eine steile Karriere. Mit dem TV-Modelwettbewerb "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." bietet RTL II ihnen die Chance ihres Lebens und zeigt, dass sich Schönheit nicht mit dem Maßband messen lässt. Die Juroren Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka und Oliver Tienken begleiten die Kandidatinnen bei typischen Aufgaben und Herausforderungen aus dem Curvy Model Business. Jede Woche sinkt die Zahl der Hoffnungsvollen, bis im großen Finale für eine von ihnen die Erfolgskurve in ungeahnte Höhen schießt. Doch der Weg zum Sieg ist hart und auch für Curvy Models gilt: Disziplin ist Grundvoraussetzung für eine steile Karriere und nicht jede Kandidatin hat das Zeug zum Model.

