A1 Major Vienna presented by Swatch: So fesch wird der Beachvolleyball-Hit

Wien (OTS) - In der Tel Aviv Beach Bar am Wiener Donaukanal bekamen die Gäste einen Vorgeschmack auf das A1 Major Vienna presented by Swatch vom 1. bis 5. August. Vier Mädchen und erstmals auch ein Bursche überzeugten die prominente Jury im angesagten Strandclub und schlüpfen diesen Sommer in die Rollen der A1 Beach Girls & Boys.

Im Jahr eins nach den legendären Weltmeisterschaften auf der Wiener Donauinsel wartet der Beachvolleyball-Klassiker mit spektakulären Neuerungen auf: So fand das traditionelle Casting der Fotomodels erstmals öffentlich, im Rahmen eines After-Work-Clubbings in der Tel Aviv Beach Bar statt. Und der Andrang war beachtlich am Wiener Donaukanal.

Verständlich – schließlich gab es eine weitere Premiere, die Herzen und Augen vor allem weiblicher Fans erfreute: Zum ersten Mal in der Geschichte des Beachvolleyball-Evergreens sind heuer, an der Seite von vier jungen Damen, auch Burschen als A1 Beach Boys im Einsatz!

Zu den Klängen, die DJ Stari den Turntables entlockte, tänzelten die Anwärterinnen für den vermutlich aufregendsten Job dieses Sommers über den blauen Teppich. Das Vertrauen schenkte ihnen eine prominente Jury mit Veranstalter Hannes Jagerhofer an der Spitze.

Sechs A1 Beach Girls und Boys werden als Botschafterinnen des A1 Major Vienna presented by Swatch auf der Donauinsel unterwegs sein. Zusätzlich zu den frisch gecasteten Hobby-Models, die Beach-Luft schnuppern dürfen, wird aufmerksamen Beobachtern der eine oder die andere aus dem Kreis der Kandidatinnen vertraut vorkommen. Dazu gibt es bald mehr. So viel kann jedoch schon verraten werden: Beim Höhepunkt des Sommers stürmen die A1 Beach Girls und Boys in Kreationen des jungen österreichischen Modelabels La Folie von Carolina Neuhold und Olivia Lerner, die ebenfalls der Jury angehörte, über die Bühne.

Das Casting am Donaukanal bildete übrigens den Auftakt zum großen Party-Reigen in der Turnier-Woche. Hier die Liste der weiteren Beach Party Nights (beachnights.at):

31.07. Beach Kick Off @ U4 (22:00-04:00)

01.08. Silent Beach Disco @ Herrmann Strandbar (20:00-02:00)

02.08. Büroschluss meets Vienna Major @ Le Meridien (18:00)

03.08. Beach Night @ Vie i Pee (22:00 – 04:00)

04.08. Beach Night @ Vie i Pee (22:00 - 04:00)

05.08. Beach Champions Night @ Platzhirsch (22:00-04:00)



Goosebumps don't lie – See you @ the Beach!

