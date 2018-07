O'zapft is: BIER ROYAL feiert Weltpremiere in München (FOTO)

München (ots) - Heimspiel für BIER ROYAL: Am Abend feierte der Event-Zweiteiler seine Weltpremiere auf dem 36. Filmfest der Biermetropole München. Neben dem Team hinter der Kamera um Produzentin Heike Voßler, Regisseurin Christiane Balthasar, Emre Erkmen (Kamera), Carolin Otto (Drehbuch), Executive Producer Oliver Berben und dem verantwortlichen Redakteur im ZDF Günther van Endert, waren natürlich auch die Hauptdarsteller Gisela Schneeberger, Lisa Maria Potthoff, Michael Klammer, Ulrike Kriener und Marianne Sägebrecht an den Roten Teppich am Gasteig gekommen und freuten sich sichtlich, BIER ROYAL erstmals vor Publikum zu präsentieren.

Von der MOOVIE für das ZDF produziert, widmet sich BIER ROYAL witzig und ironisch der bayerischen Spezlwirtschaft, der Münchner Society und dem Gebräu, das alles am Laufen hält. Die Dreharbeiten fanden im Sommer 2017 in München und Umgebung statt.

Inhalt:

Das alteingesessene Münchner Familienunternehmen Arnulfbräu steht für jahrhundertealte, unumstößliche bayrische Tradition. Als der Patriarch stirbt, gerät diese Gewissheit ins Wanken. Gisela (Gisela Schneeberger) und Vicky (Lisa Maria Potthoff) streiten um das Erbe und darüber, wie Arnulfbräu in die Zukunft geführt werden soll. Bayerische Wirtshaustradition oder vegane Bio-Weißwurst? Ein schonungsloser Machtkampf beginnt und führt die Brauerei nahe an den Ruin. Dabei hat die unabhängige, immer noch privat geführte Traditionsbrauerei mit global agierenden Konkurrenten und der investigativen Promireporterin Renate Rottmann (Ulrike Kriener), die gnadenlos die Machenschaften der Münchner Society aufdeckt, an sich schon jede Menge Feinde am Hals.

Fotos der Premiere stehen unter folgendem Link zum Download zur Verfügung: https://constantinfilm.webgate.de/en/directlink/e6d22d1f7f8f7ea6

Über Constantin Television

Die Constantin Television wurde 2006 als Konzerntochter der Constantin Film AG gegründet. Sie bündelt im Bereich TV, Entertainment und digitale Medien die Entwicklung und Herstellung aller nationalen und internationalen Produktionen der Unternehmensgruppe, für die keine Kinoauswertung vorgesehen ist.

Zu den jüngsten Erfolgen zählen das vielfach ausgezeichnete TV-Event "Terror - Ihr Urteil" (2016) sowie die zweite Staffel "Schuld" nach Ferdinand von Schirach (2017). Aktuell werden unter dem Dach der Constantin Television unter anderem "Dahoam is Dahoam", "Die Protokollantin" und "Parfum" produziert. International erfolgreich ist der Unternehmensbereich der Constantin Television auch mit der TV-Serie "Shadowhunters".

Wenn Sie weitere Informationen zu BIER ROYAL wünschen, wenden Sie sich bitte an unsere betreuende Agentur:

Rückfragen & Kontakt:

PR Heike Ackermann

Evelyn Tapavicza

Telefon: (089) 64 98 65 14

E-Mail: evelyn.tapavicza @ pr-ackermann.com