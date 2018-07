Neuer MTB-Trail im Trailcenter Hohe Wand Wiese Wien

KendA-Line Eröffnung mit Mountain Reggae Radio

Wir verfolgen die Aktivitäten und das Engagement der Hohe Wand Wiese Crew, aber auch des Vereins Wienerwald Trails schon seit längerem. Wir finden es toll, was hier für den MTB-Sport auf die Beine gestellt wird und sind stolz, dass wir Namenssponsor der KendA-Line sein dürfen. Ich bin die Strecke schon mal Probe gefahren und kann mit Gewissheit sagen, dass es in Österreich (und wahrscheinlich Europa) derzeit nichts Vergleichbares gibt! Hubert Hager, Marketing Manager Kenda Europe

Wien (OTS) - Am 7. Juli 2018 ist es soweit - die mittels Crowdfunding finanzierte „Jump Line“ im Trailpark Hohe Wand Wiese wird feierlich eröffnet.

Das erste urbane Trailcenter in Europa bietet somit neben der Uphill-, Enduro- und Flow Line eine vierte gebaute „MTB only“-Strecke. Kenda Europe hat sich als Sponsor eingebracht und die Namenspatronanz für die Strecke übernommen - in Anlehnung an den Namen des Reifenherstellers sowie die unter Mountainbikern bekannte A-Line in Kanada ist der Name auch Programm: KendA-Line

Die nunmehr 6. gebaute MTB-Strecke in der Trail Area Nord bietet alles was es braucht um MTBer-Skills weiter zu entwickeln. Step-ups, step-downs, tables, gaps und dergleichen mehr bietet die rund 1,5 km lange Strecke und fordert Können und Disziplin. Ride smart heißt die Devise: besichtigen ist Pflicht, bevor man sich an alle Hindernisse wagt. Die KendA-Line fügt sich somit als neues, geniales Puzzleteil in das Streckenkonzept des Trailcenters, das in den letzten Jahren durch die gemeinsame Arbeit mit dem Verein Wienerwald Trails und der Agentur iNuF über den Trailpark Weidlingbach und 8 shared trails zu einem kleinen aber feinen MTB-Eldorado im Biosphärenpark Wienerwald gewachsen ist, ein.

" Wir verfolgen die Aktivitäten und das Engagement der Hohe Wand Wiese Crew, aber auch des Vereins Wienerwald Trails schon seit längerem. Wir finden es toll, was hier für den MTB-Sport auf die Beine gestellt wird und sind stolz, dass wir Namenssponsor der KendA-Line sein dürfen. Ich bin die Strecke schon mal Probe gefahren und kann mit Gewissheit sagen, dass es in Österreich (und wahrscheinlich Europa) derzeit nichts Vergleichbares gibt! " sagt Hubert Hager, Marketing Manager Kenda Europe

Besonderes Highlight zum Opening - Mountain Reggea Radio reisen aus Innsbruck an und sorgen mit ihren Vibes & guter Laune für den musikalischen Rahmen. Zum Auftakt ihrer neuen Charity-Aktion „BIKES 4 JAMAICA“ wird der Aufruf zur Fahrradsammelaktion im Trailcenter gestartet.

Fahrspaß für alle ist garantiert - für Gaumenfreuden sorgt das Bistro-Team beim Bio-BBQ.

Rückfragen & Kontakt:

Patrick Huber (Trailcenter Management)

trailcenter @ hohewandwiese.com

Tel.: 01-9346711-300