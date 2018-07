AVISO: Donnerstag, 08:00, Aktion der JG Wien: Nein zum 12-Stunden-Tag

Wien (OTS/SPW) - In der morgigen Nationalratssitzung will die ÖVP-FPÖ-Regierung den 12-Stunden-Arbeitstag und die 60-Stunden-Woche zum Nachteil aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durchpeitschen. Die Junge Generation in der SPÖ Wien stellt sich dem entgegen und setzt ein starkes Zeichen für Solidarität und Gerechtigkeit.

Protestaktion der Jungen Generation Wien

Datum: 05.07.2018, 08:00 Uhr

Ort: Josefsplatz

Josefsplatz, 1010 Wien, Österreich

