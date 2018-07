Ideal Cures führt anlässlich der 2. FDD Conclave die zwei neuen Filmbeschichtungsprodukte INSTACOAT QD und INSTACOAT T2F ein

Ideal Cures, ein indisches Unternehmen mit Hauptsitz in Mumbai, Indien, führte auf der 2. Formulation and Drug Delivery Conclave (FDD), die vom 15. bis 16. Juni 2018 in Hyderabad, Indien, stattfand und über 110 Formulierer der führenden in Indien ansässigen Pharmaunternehmen zusammenbrachte, die zwei neuen gebrauchsfertigen Filmbeschichtungsprodukte INSTACOAT QD und INSTACOAT T2F ein.

INSTACOAT QD, ein schnell auflösendes Filmbeschichtungsprodukt, ist bahnbrechend für pharmazeutische Anwendungen, da sich der Film in nur 3 bis 30 Sekunden zersetzt.

INSTACOAT T2F ist ein weiteres brillantes gebrauchsfertiges Beschichtungsprodukt von Ideal Cures, das vollständig frei von Talkum und TiO2 ist. Dieses Produkt wurde entwickelt, da viele Spekulationen, Fragen und Bedenken über Talkum und Titandioxid als potenzielle Krebserreger angestellt wurden. Daher raten Europa und die USA auch von einer Verwendung ab.

Suresh Pareek, Managing Director von Ideal Cures Pvt. Ltd., der ebenfalls zum Investorenkreis zählt, sagte: "Ideal Cures wird von seiner Vision angetrieben, die besten Lösungen der Branche durch kontinuierliche Entwicklung neuer und innovativer Produkte bereitzustellen. Wir möchten mit diesen beiden Produkten in unserem Unterfangen, den Bedarf der Pharmaindustrie an besseren Verabreichungssystemen und aufsichtsbehördlicher Compliance zu decken, einen weiteren Meilenstein erreichen."

Informationen zu Ideal Cures:

Ideal Cures (IC) ist einer von Indiens führenden Herstellern und Exporteuren für pharmazeutische Hilfsstoffe und gebrauchsfertige Beschichtungssysteme für solide orale Darreichungsformen. IC bietet durch ein Netzwerk von Kunden und Partnern in über 40 Ländern weltweit maßgeschneiderte Lösungen und Produkte für die Pharmaindustrie und verwandte Branchen an. Es hat als erstes Unternehmen für Filmbeschichtungen eine EXCiPACT(TM)-Zertifizierung für alle seine cGMP-konformen Fertigungsstätten erhalten. Auch die neueste Fertigungsanlage von IC in Sikkim wird zu gegebener Zeit eine solche Zertifizierung erhalten. Als ISO 9001:2015 zertifiziertes Unternehmen mit US DMF für sämtliche Fertigungsanlagen genießt IC den Ruf als eines der innovativsten Unternehmen für Filmbeschichtungen.

