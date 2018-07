Neue Förderung für Wärmepumpen in Tirol - mit iDM Wärmepumpe bis zu 3.500 Euro!

Energieförderung für Umweltwärme plus 500 € Herstellerbonus von iDM als Netzwerkpartner vom Netzwerk Wärmepumpe Tirol

Matrei in Osttirol (OTS) - Ab 1. Juli 2018 werden Wärmepumpenheizungen in neu errichteten Eigenheimen in Tirol einkommensunabhängig gefördert. Damit setzt das Land konsequent seinen Weg fort, die Energieunabhängigkeit von Haushalten voranzutreiben.

Der Einmalzuschuss für effiziente Erdwärme- oder Grundwasser-Wärmepumpen beträgt 3.000 Euro, für Luftwärmepumpen 700 Euro. Zusätzlich bekommen Kunden in Tirol noch 500 Euro Herstellerbonus von iDM. Private Bauherren können um Landesförderung für Eigenheime mit bis zu zwei Wohnungen ansuchen. Damit erhalten auch Haushalte, die keinen Anspruch auf Wohnbauförderung haben, eine Energieförderung für die Nutzung klimafreundlicher Umweltwärme.

iDM Kunden profitieren 3-fach

Neben der Energieförderung und dem Herstellerbonus haben iDM Kunden auch die Möglichkeit, den stundenvariablen Stromtarif "myidm+ energy" zu nutzen: Die intelligente iDM Wärmepumpe bereitet dann vorzugsweise Warmwasser, heizt oder kühlt, wenn der Preis am günstigsten ist.

Weitere Informationen unter: www.idm-energie.at

Über iDM:

Die 1977 gegründete iDM Energiesysteme GmbH ist mit 6.500 produzierten Wärmepumpen pro Jahr der größte Hersteller von Heizungswärmepumpen in Österreich und Technologieführer. iDM entwickelt, produziert und vertreibt effiziente, regenerative Wärmeenergiesysteme von 2 – 700 kW und bietet den Kunden ein Komplettangebot für die Nutzung von Umweltenergie aus Sonne, Erde, Wasser oder Luft. iDM Wärmepumpen heizen, kühlen und sorgen für frisches Warmwasser – immer dann, wenn der Strom am günstigsten ist. Am Firmensitz in Matrei i.O. beschäftigt das Unternehmen derzeit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Umsatz von über 40 Mio. Euro.

Rückfragen & Kontakt:

iDM Energiesysteme GmbH

Christian Hutter

Leitung Marketing

Tel.: +43 4875 6172 210 oder +43 664 837 2642

christian.hutter @ idm-energie.at

www.idm-energie.at