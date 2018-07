FPÖ-Darmann: In Kärnten profitieren 90.756 Kinder und ihre Familien vom „Familienbonus Plus“!

Langjährige FPÖ-Forderung endlich umgesetzt – Türkis-Blaue Bundesregierung sorgt für massive Entlastung der Bevölkerung

Klagenfurt (OTS) - Für den Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Mag. Gernot Darmann bedeutet der heute im Nationalrat beschlossene „Familienbonus Plus“ eine massive Entlastung für die Familien in Kärnten. „Während es unter Rot-Schwarz jahrelangen Streit und Stillstand gab, leistet die türkis-blaue Bundesregierung hervorragende Arbeit und setzt mit massiven steuerlichen Entlastungen der Familien eine weitere langjährige FPÖ-Forderung um: bis zu 1.500 Euro Familienbonus pro Kind und Jahr bedeuten die größte Entlastung für die österreichische Bevölkerung in der 2. Republik. In Kärnten profitieren davon 90.756 Kinder!“, erklärt Darmann.

Heute zeige sich einmal mehr, wer eine wirksame Familien- und Sozialpolitik für die Österreicherinnen und Österreicher mache. „Dank der FPÖ in der Bundesregierung wurde der jahrelange Stillstand unter SPÖ-Kanzlern beendet. Familien werden entlastet, längst fällige Reformen eingeleitet und es gibt endlich wieder mehr Fairness für die Österreicher“, so der FPÖ-Chef.

Er verweist auch auf Maßnahmen wie die Entlastung der niedrigen Einkommen durch die Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrags, die überfällige Zusammenlegung der Sozialversicherungsanstalten, die Einführung von Deutschförderklassen, die Erhöhung der Sicherheit durch tausende neue Polizei-Planstellen oder die längst fälligen Verschärfungen im Asylbereich und den Aufbau der Grenzschutzeinheit PUMA durch FPÖ-Innenminister Herbert Kickl.

