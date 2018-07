ORF SPORT + mit den Highlights vom Faustball-Bundesliga-Final-3 2018

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 5. Juli 2018, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von der Fußball-Schülerliga 2018 um 19.00 Uhr, vom UCI-Mountainbike-Weltcup DHI Losinj 2018 um 19.30 Uhr, vom Römerlauf 2018 um 20.15 Uhr, vom Faustball-Bundesliga-Final-3 2018 um 20.30 Uhr und vom Formel-1-Grand-Prix Monte Carlo 2018 um 21.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

In einem packenden Schlagabtausch der Finalistinnen Union Haidlmair Schwingenschuh Nußbach und FBC ABAU Urfahr in der Faustball-Bundesliga bewiesen die routinierten Urfahranerinnen mehr Nervenstärke und verteidigten zum vierten Mal in Folge ihren Staatsmeistertitel. Die Herren zeigten ebenfalls ein Finalspiel auf höchstem Niveau. Nach sieben spannenden Sätzen entthronte die junge Mannschaft Union Tigers Vöcklabruck die Routiniers Union Compact Freistadt und krönte sich zum Feldmeister.

