AK: Mit dem EU-Mobilitätspaket drohen weitere Verschlechterungen für die Kapitäne der Landstraße

Bundesregierung muss EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um rund 130.000 Beschäftigte im Personen- und Gütertransport in Österreich besser zu schützen

Wien (OTS) - Wichtige Weichenstellung für 130.000 Beschäftigte in Österreich: Das EU-Parlament wird heute (4. Juli) mit dem Mobilitätspaket I bei den Lenk- und Ruhezeiten für Bus- und Lkw-Lenker, bei den Entsendungen von ausländischen LenkerInnen und beim Berufszugang Neuregelungen beschließen. Aus Sicht der Leiterin der AK Verkehrsabteilung, Sylvia Leodolter, wird dieses EU-Mobilitätspaket den Lohndruck auf die Kapitäne der Landstraße in Österreich weiter verschärfen. „Es ist zu befürchten, dass sich die Billiglohnländer bei den Verhandlungen zum EU-Mobilitätspaket durchsetzen. Dann werden sich der Lohndruck und die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten von österreichischen Transportunternehmen weiter verschärfen“, warnt Leodolter. „Die Bundesregierung muss die EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um Verbesserungen für die Menschen zu erreichen, die im Güter- und Personenverkehr auf den Straßen arbeiten.“ Nach der Abstimmung im EU-Parlament wird das Mobilitätspaket noch weiter zwischen Rat, Parlament und Kommission verhandelt. „Die EU-Ratspräsidentschaft der Bundesregierung muss sich auch daran messen lassen, was sie für die Beschäftigten in Österreich durchsetzen kann.“

+ Die Abstimmungsvorschläge zum Mobilitätspaket sehen vor, dass im internationalen Bus- und Güterverkehr weiterhin nicht die Entlohnungsbestimmungen des jeweilig befah-renen Staates gelten sollen, egal wie viele Tage, Wochen, Monate oder Jahre der Be-schäftigte in einem anderen Staat eingesetzt ist! Das bringt Unternehmen, die ihre Be-schäftigten nach österreichischen Kollektivvertragslöhnen bezahlen, weiter unter Druck.

+ Es sollen auch bei innerstaatlichen Busfahrten durch ausländische Unternehmen die Entlohnungsbestimmungen des Staates, in dem gefahren wird, nicht gelten. Auch das verschärft den Druck auf österreichische Unternehmen.

+ Zehn Stunden hinterm Steuer sind genug. Doch laut Parlamentsvorschlag zum Mobilitätspaket soll die maximal tägliche Lenkzeit auf zwölf Stunden ausgedehnt werden. Das belastet die Lenker und gefährdet die Sicherheit aller VerkehrsteilnehmerInnen.

+ Auch Verschlechterungen bei den wöchentlichen Ruhezeiten werden vorgeschlagen: Wenn der Bezugszeitraum wie geplant für die wöchentliche Ruhezeit von zwei auf vier Wochen ausgedehnt wird, hätten die LenkerInnen erst nach drei Wochen auf den Auto-bahnen Europas das Recht auf 45 Stunden Ruhezeit. Derzeit steht ihnen nach höchstens zwei Wochen diese längere Ruhezeit zu.

+ Künftig könnte die Zwölf-Tage-Ausnahme von der Wochenruhe im internationalen Fern- und Reisebusverkehr auch auf den nationalen Verkehr ausgeweitet werden. Damit könn-ten BusfahrerInnen auch im Inland uneingeschränkt an zwölf aufeinanderfolgenden Tagen ohne einen freien Tag eingesetzt werden.

+ Weitere Härte für die FahrerInnen: Das lückenlose Verbot, die reguläre Wochenruhe von 45 Stunden in der drei-Quadratmeter-Fahrerkabine zu verbringen, soll aufgehoben werden.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Ute Bösinger

(+43-1) 501 65-12779

ute.boesinger @ akwien.at

wien.arbeiterkammer.at