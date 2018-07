Einbruch in PKW – Tatverdächtige festgenommen

Wien (OTS) - Am 04.07.2018 beobachtete gegen 02:05 Uhr ein Zeuge, wie zwei Männer ein Autofenster in der Simmeringer Hauptstraße (11. Bezirk) einschlugen und in Folge das Wageninnere durchsuchten. Einschreitende Polizeibeamte konnten beide Tatverdächtige (16, 22) festnehmen und einzelne Gegenstände als Diebesgut sicherstellen. Beide Personen befinden sich in Haft.

