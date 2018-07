Mann nach Fahrraddiebstahl angehalten

Wien (OTS) - Am 04.07.2018 verfolgte gegen 00:10 Uhr die Polizei einen Mann, der kurz davor beim Diebstahl eines roten Rennrades in der Liniengasse (6. Bezirk) beobachtet worden war. Bei der Anhaltung des 49-jährigen Tatverdächtigen bestritt er den Einbruchsdiebstahl durch Aufzwicken des Kettenschlosses. Der Mann wurde festgenommen, da in dem von ihm mitgeführten Rucksack einschlägiges Tatwerkzeug aufgefunden wurde.

