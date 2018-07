COOLSTE ZEUGNISAKTION ÖSTERREICHS: Musik Note 1 -> Gratis Ticket für Mike Singer & Vanessa Mai

"Zeugnisselfie" senden und gratis Ticket abstauben!

Wels (OTS) - Am 13. Juli startet das MusikfestiWels mit den jungen Stars rund um Mike Singer und Vanessa Mai. Alle Schüler und Studenten, die einen 1er in einem musikalischen oder instrumentalen Fach haben, bekommen von der RAIFFEISENBANK WELS nur am Zeugnistag, den 6. Juli ein gratis Ticket für das große Konzert am Welser Kaiser-Josef-Platz.

So kommt man zu den Tickets!

Wer am Freitag, den 6. Juli mit seinem Zeugnis ein Selfie macht, oder damit in eine der 11 Bankstellen der RAIFFEISENBANK WELS oder in die Wels Info am Stadtplatz 44 kommt, erhält einen gratis Eintritt zum MusikfestiWels und zu den Stars rund um Mike Singer und Vanessa Mai. Voraussetzung dafür ist die Bestnote in Musikerziehung oder in einem instrumentalen oder tanzenden Lehrfach. Aber auch für alle Schüler außerhalb von Wels gibt es die Möglichkeit ganz einfach an die Tickets zu kommen. Einfach ein Selfie mit dem Zeugnis auf facebook.com/welsinfo posten, oder per Mail unter musikfestiwels@wels.at senden, und man bekommt ein Print@Home Ticket direkt zugeschickt. Die Aktion ist nur am Freitag 6. Juli gültig, solange der Vorrat reicht. Pro Person kann nur ein Ticket eingelöst werden.

Freitag, 13.7. Teeniestar und Schlagerpopqueen

Mike Singer, der extra aus Kalifornien für das MusikfestiWels einfliegt, ist der absolute Star der Kids. Mit 1,4 Millionen Followers auf Instagram, mehr als 350.000 Facebook-Fans und über 600.000 YouTube-Abonnenten zählt er zu den absoluten Topstars der Social Media Influencer. Wenn er auftaucht folgen Gekreische und Ohnmachtsanfälle – kein Wunder, bei bereits zwei Nr. 1 Alben, Auftritten in zahlreichen TV-Serien und Shows, sowie Dauergast auf den Covers der Teenie Zeitschriften.

Nach ihrem schweren Unfall dieses Jahr wird Vanessa Mai ihr großes Showcomeback in Wels feiern. Für die junge „Schlagersängerin“ ist der Tourstop in Wels ebenfalls der größte in Österreich. Am Konzertabend wird sie ihre größten Hits aus ihren bisherigen zwei „Nr. 1 Alben“ spielen und auch schon Songs ihres neuen Album „Schlager“ in einer einmaligen Show in Wels präsentieren. Nach dem Motto „Schluss mit Schubladendenken - Schluss mit Vorurteilen - Zeit für SCHLAGER“ wird sie dem Welser Publikum ordentlich einheizen.

MusikfestiWels 2018

Hauptbühne:

17:00 Einlass

18:00-19:00 Voting Act, SAMAN

19:30 Mike Singer

21:20 Vanessa Mai



Minoritenplatz ab 18:30 Uhr - Eintritt frei

-The Raw Cats

-Daniel Balazs Boogie Band

-The Crazy Hambones



Welser Arkadenhof: 20:00 Uhr- Eintritt frei

-Raphael Wressnig & the Soul Gift Band

Datum: 13.07.2018, 17:00 - 23:00 Uhr

Ort: Wels

4600 Wels, Österreich

Url: https://www.wels.at/musikfestiwels

Ticketvorverkauf Tickets gibt es ab € 35,- noch in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen, auf oeticket.com, in allen Raiffeisenbanken, sowie in der Wels Info am Stadtplatz, Zu den Tickets

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt & Akkreditierung:

Mag. Rainer Hülsmann

Wels Marketing & Touristik GmbH

Tel.: 07242/67722-13

Email: rainer.huelsmann @ wels.at