Tennis-Superstars Thiem und Zverev belohnen YouTube-Video mit einem Match

Kreative Mitglieder eines kleinen steirischen Tennisvereins gewannen die “Adidas Club Challenge” / Die Weltklassespieler kommen am Montag, 16.7. nach Wörschach

Schladming/Wörschach (OTS) - Einen Tag nach dem Finale beim Rasenklassiker in Wimbledon wird die österreichische Urlaubsregion Schladming-Dachstein zum Zentrum der Tenniswelt. Am Montag, dem 16.7., treffen sich die beiden Superstars Dominic Thiem und Alexander Zverev zu einem Exhibition-Match im kleinen steirischen Ort Wörschach. Der lokale Tennisclub hat die Austragung des Spiels im Rahmen der “Adidas Club Challenge” gewonnen. Kreative Mitglieder des Vereins posteten ein lustiges Video (zu sehen auf YouTube), in dem sie musikalisch begründeten, warum die beiden Tennisprofis ein Match auf ihrer kleinen Anlage austragen sollten. VIP-Tickets sind noch erhältlich, alle Infos zum Programm gibt es online auf www.topworldtennis.at >>



