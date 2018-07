UNIQA Österreich launcht mobiles Kundenportal

Mit der myUNIQA App Verträge überblicken, Schäden melden und Arztrechnungen einreichen

Verfügbar für Android (ab Version 5) und iOS (ab Version 10)

435.000 Kundenregistrierungen für myUNIQA-Webportal

Elektronisches Postfach spart Papier

Das myUNIQA Kundenportal wird mobil: In der myUNIQA App können Kunden bequem ihre Versicherungen einsehen, Schäden melden und Arzt- oder Medikamentenrechnungen einreichen. Den mobilen Überblick über sämtliche Versicherungen, Leistungen und Kontaktdaten gibt es für Android (ab Version 5) und iOS (ab Version 10), in Deutsch und Englisch und selbstverständlich kostenfrei.

Mit der myUNIQA App haben Kunden die wichtigsten Features des myUNIQA Portals immer dabei. Für die myUNIQA Webversion sind derzeit über 435.000 User registriert, die myUNIQA App wurde in der Testphase bereits über 5000 mal heruntergeladen. Benutzerdaten und Kennwort sind mit den myUNIQA-Portal-Daten identisch und können auch über die App erstmals (oder bei Vergessen neu) angefordert werden.

„UNIQA entwickelt sich strategiekonform vom Anbieter von Versicherungsprodukten zum integrierten Servicedienstleister, der Kunden in ihrer Bedürfnisumgebung abholt“, sagt UNIQA Österreich CEO Kurt Svoboda: „Die neue myUNIQA App ist ein weiterer Schritt in dieser Entwicklung. Sie erfüllt den Kundenanspruch nach permanenter Verfügbarkeit in der mobilen Onlinewelt. Kunden können heute rund um die Uhr jede erdenkliche Information beziehen, jede Ware kaufen und nun auch orts- und zeitunabhängig ihre UNIQA Versicherungsleistungen überblicken und verwalten,“ so Svoboda weiter.

Arztrechnung: Kunde sieht Bearbeitungsstatus

Herzstück der myUNIQA App ist die bequeme und schnelle Einreichung von Arzt- und Medikamentenrechnungen in der Krankenversicherung. Kunden schicken ein Handyfoto der Rechnung und erhalten Statusupdates zu deren Bearbeitung. Die Daten der Einreichungen sind als sensible Daten extra durch Fingerprint oder Passwort geschützt.

Kein Papierkram mehr mit dem elektronischen Postfach

Direkt in der myUNIQA App können Kunden auch das „elektronische Postfach“ aktivieren, um sämtliche Polizzen und Anschreiben elektronisch zu erhalten. Das spart Papier und verschafft mit der automatischen Ablage aller aktuellen Dokumente eine bessere Übersicht.



Link zur myUNIQA App: https://www.uniqa.at/versicherung/cms/ueber_uniqa/kontakt/myUNIQA-App.de.html



UNIQA Österreich

6.000 Mitarbeiter von UNIQA Österreich betreuen 3,6 Millionen Kunden mit rund 10,2 Millionen Versicherungsverträgen. Die ausgeprägte Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. UNIQA Österreich erreichte 2017 einen Marktanteil von rund 22 Prozent und ist damit der größte unter den mehr als 50 in Österreich tätigen Versicherern. UNIQA ist – laut unabhängigen Untersuchungen – seit Jahren die bekannteste Versicherungsmarke in Österreich und auch jene, der die Österreicher das größte Vertrauen entgegenbringen.

