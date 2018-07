Cinema Paradiso Open Air Kino in St. Pölten ab 5. Juli

52 Spieltage mit elf Niederösterreich-Premieren

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Donnerstag, 5. Juli, öffnet das Cinema Paradiso St. Pölten wieder seinen Saal unter dem Sternenhimmel und präsentiert direkt vor dem Kino im barocken Ambiente des Rathausplatzes an insgesamt 52 Spieltagen bis 26. August elf Niederösterreich-Premieren sowie zahlreiche weitere nationale und internationale Streifen, Programmkino-Klassiker, Publikumslieblinge, Kultfilme und das 8. Bergfilmfestival St. Pölten. Das größte Open Air Kino Niederösterreichs findet gemeinsam mit dem Sommerfestival der Stadt St. Pölten statt und bietet auf einer großen Tribüne mehr als 400 Sitzplätze.

Zur Eröffnung am 5. Juli sehen die Besucher den sommerlich leichten Komödienspaß „Ein Lied in Gottes Ohr“ rund um einen Rabbi, einen Pfarrer und einen Imam als Preview. Ebenfalls noch in der Eröffnungswoche präsentiert Villa Valium „Mamma Mia!“ als Filmparty mit allen ABBA-Hits zum Mitsingen (7. Juli) und geben Reinhold Bilgeri und Christoph Richter vor dem Film „Erik & Erika“ ein Live-Konzert (8. Juli).

Weitere Niederösterreich-Premieren neben „Ein Lied in Gottes Ohr“ sind u. a. die Fortsetzung „Mamma Mia 2! Here We Go Again“ am 18. Juli, die Familienkomödie „Zuhause ist es am schönsten“ am 9. August, die französische Komödie „Ein Dorf zieht blank“ am 16. August und Spike Lees „BlacKkKlansman“ am 23. August. Dazu kommen als weitere Highlights das romantische Fernweh-Kino „303“ (25. Juli), „Destination Wedding“ mit Keanu Reeves und Winona Ryder (31. Juli), Gus Van Sants „Don’t worry, weglaufen geht nicht“ mit Joaquin Phoenix (22. August), die Komödie „Verliebt in meine Frau“ mit Daniel Auteuil und Gérard Depardieu (24. August) sowie „Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon“ mit Elmar Wepper (26. August).

Filmbeginn ist jeweils bei Einbruch der Dunkelheit bzw. bei Schlechtwetter im Kino um ca. 21.30 Uhr. Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/214 00 und www.cinema-paradiso.at/openairkino.

