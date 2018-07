Sam Smith wird am Samstagabend das Yasalam-Abschlusskonzert nach den Rennen des Abu Dhabi Grand Prix 2018 einleiten

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -

Yas Marina Circuit und Flash Entertainment haben den nächsten globalen Auftritt preisgegeben, der beim diesjährigen Yasalam-After-Race-Konzert am Wochenende des FORMEL-1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2018 stattfinden wird.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/714119/Sam_Smith_Yasalam_After_Race_Concert.jpg )

Der britische Sänger und/SongwriterSam Smith wurde als Headliner für das Yasalam After-Race-Konzert am Samstag, dem 24. November, in der du Arena auf Yas Island bestätigt.

Die Ankündigung baut auf der enormen Dynamik und Aufregung auf, die durch die Nachricht entstand, dass der kanadische Superstar "The Weeknd" (Freitag, 23. November) und die amerikanische Rocklegende Guns N' Roses (Sonntag, 25 November) am Rennwochenende für Musikliebhaber und Motorsportfans spielen werden.

Sam Smith ist ein weltweit erfolgreicher Sänger und Songwriter, der zahlreiche Auszeichnungen gewonnen hat, darunter vier Grammys, drei Billboard Music Awards und drei Brit Awards. Sein Auftritt in Abu Dhabi wird Tracks aus seinem begeistert gefeierten und mit einem Grammy Award ausgezeichneten Debüt-Feature-Album "In The Lonely Hour" sowie seiner jüngsten Veröffentlichung aus dem Jahr 2017 "The Thrill Of It All" beinhalten.

Damit wird am Freitag "The Weeknd" auftreten, am Samstag Sam Smith wird auf die Bühne kommen und am Sonntag werden die Guns N' Roses die Menschenmenge zum Rocken bringen. Für dieses Dreiergespann von Künstlern aus dem Quartett der vier Yasalam-After-Race-Konzerte können Ticketkäufer ein Drei-Tages-Ticket kaufen, das ihnen Zugang zu allen vier Konzerten gibt.

Seit die Abu Dhabi Grand Prix-Tickets im März weltweit auf den Markt gebracht wurden, war das Interesse an ihnen extrem hoch. Die Zwei-Tages-Tickets für die Westtribüne, den West Club und Abu Dhabi Hill sind bereits ausverkauft und von den beliebten Drei-Tages-Tickets am Abu Dhabi Hill ist nur eine begrenzte Anzahl erhältlich.

Die Hinzufügung der neuen Ein-Tages-Produkte für Freitag ermöglicht es Ticketbesitzern, ihr Wochenende ganz individuell zu gestalten: sie können ihr allgemeines zweitägiges Eintrittsticket mit zwei Tagen in der Hospitality Marsa Suite, ihr Terrace-Hospitality- und Champions-Club-Ticket mit einem eintägigen Freitags-Paddock-Club oder Club- und Trackside-Terrassen-Freitag verbinden.

Ticketbesitzer können ihr Wochenende auch durch den Kauf eines "Golden Circle"-Upgrade-Tickets für die Yasalam-After-Race-Konzerte eine Stufe höher bringen.

Es bleiben nur noch vier Wochen, um die verbleibenden "Early Bird"-Tickets für den Abu Dhabi Grand Prix zu kaufen, die 20 Prozent Rabatt für Renn-Fans über eine Reihe von Ticket-Paketen bieten. "Early Bird"-Tickets werden bis zum 31. Juli erhältlich sein.

Karten erhalten Sie online unter http://www.yasmarinacircuit.com.

Rückfragen & Kontakt:

Jennifer Pearson

PR Director

Seven Media

Mobiltelefon: +971 55 347 1496

E-Mail: jenniferpearson @ sevenmedia.ae