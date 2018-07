Publicis.Sapient stärkt Kompetenz digitaler Unternehmenstransformation mit neuen Führungskräften im globalen Engineering

London (ots/PRNewswire) - Publicis.Sapient, die Zentrale der Publicis Groupe für digitale Unternehmenstransformation, hat heute die Ernennung zweier Geschäftsführer bekannt gegeben, die von den globalen Einzelhandels- und Technologieriesen Tesco und Amazon zum Unternehmen kommen. Dieses stärkt seine Kompetenz, Kunden bei der Entwicklung von Unternehmen der Zukunft zu unterstützen.

Tilak Doddapaneni füllt die neu geschaffene Position Global Head of Engineering bei Publicis.Sapient. Er kommt von Tesco zum Unternehmen, wo er Online Engineering Director war. Doddapaneni wird dem globalen Führungsteam von Publicis.Sapient beitreten und direkt an Nigel Vaz, Lead for Digital Transformation (Leiter Digitale Transformation) der Publicis Groupe und CEO von Publicis.Sapient EMEA (Europa-Arabien-Afrika) und APAC (Asien-Pazifik), berichten. Rakesh Ravuri, der mehrere leitende Engineering-Positionen in Folge bei Amazon besetzte, kommt als Chief Technology Officer für die Programmierung von Sprachen und Wolke und als Global Head of Engineering für Einzelhandel zum Unternehmen. Er wird dabei eine ausschlaggebende Führungsrolle im umfangreichen Geschäft von Publicis.Sapient in Indien spielen. Ravuri wird an Doddapaneni berichten. Sowohl Doddapaneni als auch Ravuri waren schon in der Vergangenheit bei Sapient gewesen.

Doddapaneni und Ravuri haben sich als Betreiber des Wandels bewährt, indem sie die Leistung der Unternehmen im Engineering auf die nächste Ebene brachten. Sie bilden zentrale Elemente der Strategie von Publicis.Sapient, den Markt für Services im Bereich digitale Unternehmenstransformation zu treiben.

Die Ernennung dieser Führungskräfte in Schlüsselpositionen erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem Publicis.Sapient seine Produktentwicklungskompetenz erweitert. Diese ist kritisch für digitale Unternehmenstransformation und für die Kompetenz, Kunden bei der Transformation ihrer Unternehmen zu unterstützen und exponentielles Wachstum zu generieren, Effizienz zu steigern und bessere Erlebnisse zu schaffen - durch die schnelle Entwicklung von Produkten und Services, die Verbraucher in der technologiefähigen Welt erwarten.

In seiner neuen Rolle wird Doddapaneni die gesamte Services-Community für Technologielösungen bei Publicis.Sapient weltweit führen. Neben dem Kundenerfolg sowie Exzellenz im Engineering und dem Delivery wird sein Fokus auch auf Talententwicklung, Leistungsmetriken und bahnbrechenden Engineering-Verfahren liegen, die Kunden der digitalen Unternehmenstransformation in modernen Test- und Lernumfeldern erfordern.

Während seiner Zeit bei Tesco baute Doddapaneni ein modernes Online-Engineering-Team für Indien und das Vereinigte Königreich auf. Unter seiner Leitung realisierte das Team die erfolgreiche Markteinführung von Tesco Direct und Tescos Marketplace und rollte die neustrukturierte Grocery Home Shopping Plattform im Vereinigten Königreich und auf internationalen Märkten aus.

Ravuri, der als einer der Chief Technology Officer und als Global Head of Engineering für den Einzelhandel zu Publicis.Sapient kommt, bringt umfassende Kenntnisse in Wolkenplattformen, im Service Design und im agilen Engineering mit, die er in seiner Rolle als Director of Software Development bei Amazon erwarb. Ravuri baute das Engineering-Team auf, das die Software-Systeme für das neue Logistikunternehmen von Amazon zur Einführung von ship.amazon verantwortete, welches für seine Verkäufer Millionen von Paketen ausliefert.

"Ich freue mich, dass Tilak und Rakesh Publicis.Sapient beim Aufbau unserer Engineering-Kompetenz begleiten, die Bestandteil unseres Produktentwicklungsansatzes ist, mit dem wir unseren Kunden digitale Unternehmenstransformation bieten.

Tilak hat einen bemerkenswerten Background als Führungskraft, die Wandel für einen der weltweit größten Einzelhändler treibt, indem er die Macht von Technologie und Engineering erkennt und weiß, diese in der Evolution von Produkt und Erlebnis einzusetzen. Dank seines reichen Erfahrungsschatzes ist er der Richtige, um die Implementation unseres agilen Engineering-Modells weltweit zu leiten. Rakesh kommt zu unserem Unternehmen, nachdem er vor Kurzem das Engineering-Team erfolgreich leitete, das die Delivery bei Amazon entwickelt hat. Dies ist das wichtigste Umsatz generierende Geschäft für einen Weltmarktführer in Technologie und Einzelhandel. Seine Erfahrung und sein Talent werden ein wahrer Segen sein für die Kunden von Publicis.Sapient und das Wachstum unserer Einzelhandelsbranchen-Kompetenz sowie umfangreiche Geschäftstätigkeiten in Indien", so Nigel Vaz, CEO von Publicis.Sapient EMEA (Europa-Arabien-Afrika) und APAC (Asien-Pazifik).

"Da ich ein Mensch bin mit großer Leidenschaft für Engineering und die Leitung großer Software-Systeme, freue ich mich, wieder bei Sapient zu sein, das weiterhin wegweisend ist als digitales Transformationsunternehmen und das die Disziplinen Strategie, Erlebnis und Engineering einzigartig verbindet, um Kunden bei der Neuerfindung und bei der Transformation ihrer Unternehmen für ein digitales Zeitalter zu unterstützen. Ich bin zu Sapient zurückgekommen, um ein Unternehmen aufzubauen, das erstklassiges Engineering-Talent hat, entwickelt und anzieht", sagte Doddapaneni.

"Die Branche ist an einem Wendepunkt und Technologie ist von einer Support-Rolle ans Steuer gerückt. Sapient ist ganz im Mittelpunkt dessen mit Fokus auf digitale Unternehmenstransformation. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, eine führende Rolle bei der Transformation des Engineering sowohl bei Sapient als auch seinen Kunden zu spielen", so Ravuri.

