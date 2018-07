Vom Klassenzimmer zum „Hole in one“

Über 3.000 Kids beim Antenne SchulGolfTag

Graz (OTS) - Am 3. Juli hieß es auch heuer wieder: „Auf die Golfplätze, fertig – Schlag!“ Kurz vor Schulende eroberten mehr als 3.000 Schüler beim Antenne SchulGolfTag die Fairways und Greens von insgesamt 20 steirischen Golfclubs. Im Rahmen der größten Jugendgolfbewegung des Jahres lernten die motivierten Kids bei kostenlosen Schnupperkursen und unter fachkundiger Anleitung alles übers Putten, Pitchen und vieles mehr.

Bereits zum 12. Mal stellte die Antenne Steiermark gemeinsam mit dem Land Steiermark, dem Landesschulrat Steiermark sowie dem Steirischen Golfverband den „coolsten Schultag im Sommersemester“ auf die Beine: „Der SchulGolfTag ist jedes Jahr aufs Neue wieder ein Erlebnis, auch für uns. Zu sehen, mit welchem Eifer die Kids bei der Sache sind, ist großartig", freute sich Gottfried Bichler, Geschäftsführer der Antenne Steiermark. „Möglich machen das unsere sportbegeisterten Teilnehmer, aber auch unsere Partner und Sponsoren, denen unser besonderer Dank gilt!“

Besonders begeistert vom Konzept des Antenne SchulGolfTages und der regen Teilnahme der Schüler zeigte sich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer: „Ich freu mich sehr, dass die Antenne mit dem SchulGolfTag auch in diesem Jahr wieder junge Menschen dazu animiert, sich in der freien Natur zu bewegen.“ Auch für Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner ist die vorherrschende Bewegungsarmut ein Trend, dem es entgegenzuwirken gilt: „Mehr Bewegung bedeutet auch mehr Gesundheit, mehr Leistungsfähigkeit und mehr Lebensfreude. All das sind Gründe, warum der Landesschulrat den Antenne SchulGolfTag gerne unterstützt.“

Kurt Klein, Präsidenten des steirischen Golfverbands, sieht den Antenne SchulGolfTag als eine wichtige Investition in die Zukunft: „Sport ist generell entscheidend und prägend für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Durch den Antenne SchulGolfTag wird das Interesse der Kinder und Jugendlichen für den Golfsport geweckt, da in diesem Sport auch das spielerische Element besondere Bedeutung hat und daher Golf für Jung und Alt gemeinsam als Sport und Spiel hervorragend geeignet ist."

Unterstützung durch unverzichtbare Partner

Die treuen Partner bei zahlreichen Young-Community Aktivitäten der Antenne – McDonalds Steiermark und Peterquelle – unterstützten auch in diesem Jahr den angesagten SchulGolfTag unter anderem mit Burger-Gutscheinen sowie Getränken für alle Schüler.

Ein besonderer Dank gilt allen teilnehmenden Golfclubs und deren Verantwortlichen, ohne deren engagierte Teilnahme der Antenne SchulGolfTag nicht möglich wäre: City Golf Graz Puntigam, Golf & Country Club Schloss Pichlarn, Golf & Landclub Ennstal Weissenbach, Golfanlage Liebenau-Murauen, Golfclub Almenland, Golfclub Bad Gleichenberg, Golfclub Bad Waltersdorf, Golfclub Erzherzog Johann – Maria Lankowitz, Golfclub Gut Freiberg, Golfclub Gut Murstätten, Golfclub Klockerhof Hart bei Graz, Golfclub Murau Kreischberg, Golfclub Murhof, Golfclub Murtal, Golfclub Schloss Frauenthal, Golfclub St. Lorenzen, Golfzentrum Andritz, Grazer Golfclub Thalersee, Styrian Mountain Golf Mariahof und Thermengolf Loipersdorf-Fürstenfeld.

Alle Fotos zum Antenne Steiermark SchulGolfTag ab sofort auf www.antenne.at

Fotocredit: © GEPA / Antenne Steiermark

Rückfragen & Kontakt:

Manuel Krispl

manuel.krispl @ antenne.at