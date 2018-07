Untersuchungskommission besichtigte Krankenhaus Nord

Für SPÖ bestätigt sich tolles Engagement der MitarbeiterInnen vor Ort – Zahlreiche Arbeitspakete bis zur Fertigstellung in Umsetzung

Wien (OTS/SPW-K) - Der amtsführende Stadtrat Peter Hacker lud heute auf Anregung der Untersuchungskommissions-Vorsitzenden, Elisabeth Rech, die Mitglieder der Untersuchungskommission din das Krankenhaus Nord ein. „Es war eine gute Möglichkeit, um sich einen Überblick zu verschaffen. Den aktuellen Stand der Dinge sieht und erfährt man vor Ort und nicht in einem Raum des Wiener Rathauses. Darüber hinaus ist das tolle Engagement der MitarbeiterInnen dort deutlich spürbar“, so der Untersuchungskommissions-Fraktionsvorsitzende der SPÖ Wien, Peter Florianschütz, nach der Begehung.



„Von einer Baustelle ist nur mehr wenig zu bemerken. Die MitarbeiterInnen sind vorwiegend mit der Logistik für die Inbetriebnahme des Krankenhauses beschäftigt. Der Vorstand bestätigte uns zahlreiche Arbeitspakete, für die es jeweils einen Verantwortlichen/eine Verantwortliche gibt. Die Umsetzung der Arbeitspakete haben mehrheitlich mit der Übersiedlung der Abteilungen anderer Krankenhäuser zu tun, die unter Aufrechterhaltung der Dienste durchgeführt werden“, so Florianschütz. „Wir freuen uns nun auf die kommende Sitzung am 17. Juli, zu der auch KAV-Direktor Herwig Wetzlinger geladen ist. Mit den gewonnen Eindrücken haben wir die beste Grundlage, um entscheidende Fragen stellen zu können.“

