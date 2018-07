IRONMAN 2018: Top-Athleten setzen seit 20 Jahren auf DB Schenker

Offizieller Logistikpartner seit Beginn des IRONMAN Austria-Kärnten. Weltweit einzigartiges Triathleten-Tracking für über 2.500 Selbstversorgerpakete

Klagenfurt/Wien (OTS) - Eines der bedeutendsten Triathlon-Events des Jahres, der IRONMAN, feiert sein 20-jähriges Jubiläum und mit ihm DB Schenker. Denn die Sportler und Organisatoren setzen bereits seit Beginn dieser Ausnahme-Veranstaltung auf die Expertise und das Know-how des integrierten Transport- und Logistikdienstleisters.

Über 100 DB Schenker Experten kommen aus ganz Österreich für den IRONMAN am 1. Juli 2018 in Klagenfurt zusammen und kümmern sich um die umfangreiche Versorgung der rund 3.300 Triathleten aus über 63 Nationen, die sich für das heurige Jubiläums-Event angekündigt haben. Das Programm ist auch dieses Jahr enorm: Um das Ziel zu erreichen, müssen die Teilnehmer sportliche Höchstleistungen erbringen und 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen. Damit die internationalen Athleten diese Herausforderung auch gut überstehen, bedarf es neben einer perfekten Organisation auch einer reibungslosen und fehlerfreien Logistik.

Weltweit einzigartiger Service von DB Schenker

Die Teilnehmer des IRONMAN haben die Möglichkeit, individuelle Selbstversorgungspakete zusammenzustellen und diese schon vorab an das Team von DB Schenker zu übergeben. Über ein elektronisches Tracking wird dann die Position des Triathleten an die Mitarbeiter übermittelt, damit bei Eintreffen des Sportlers das individuelle Versorgungspaket ohne jeglichen Zeitverlust übergeben werden kann. DB Schenker bietet damit für den IRONMAN Austria-Kärnten einen weltweit einzigartigen Service an.

"Wir sind stolz darauf, seit 20 Jahren die Athleten und Organisatoren des IRONMAN unterstützen zu dürfen", freut sich Klaus Maximilian Hermetter, Niederlassungsleiter von DB Schenker in Klagenfurt über die langjährige Zusammenarbeit. "Seit dem ersten IRONMAN 1998 ist es unsere Aufgabe den Teilnehmern eine absolut reibungslose Logistik zu gewährleisten und sie bei ihrer sportlichen Höchstleistung bestmöglich zu unterstützen. Die Sportler sollen sich ganz auf den Wettkampf konzentrieren können, um alles andere kümmern wir uns."

Rückfragen & Kontakt:

Sabrina Novak, BA

Marketing & PR

DB Schenker in Österreich

Tel. +43(0)5 7686-210 124

Fax +43(0)5 7686-210 129

sabrina.novak @ dbschenker.com

www.dbschenker.com/at