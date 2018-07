ÖVP Landstraße: Wiedereröffnung des Schweizergartenbades ein großer Erfolg

Sanierung bereits 2013 gefordert - Flächengrößtes Familienbad Wiens nun im 3. Bezirk

Wien (OTS) - Bereits im Dezember 2013 hat die ÖVP Landstraße eine Sanierung des Familienbades im Schweizergartenpark im Fasanviertel gefordert. „Das in den Sommermonaten beliebte Kinderfreibad im Schweizergartenpark war in die Jahre gekommen. Teile der Anlage entsprachen nicht mehr den Anforderungen an die heutige Zeit. Eine umfassende bauliche Modernisierung war bereits im Jahr 2013 unser Ziel, weil wir davon überzeugt waren, dass das die Attraktivität weiter steigern würde,“ so ÖVP Bezirksrat Markus Benesch.



Der damals eingebrachte Antrag der ÖVP Landstraße wurde mehrheitlich abgelehnt. Umso erfreulicher, dass es dann im letzten Jahr einen einstimmigen Beschluß im Landstraßer Bezirksparlament gab, der der Startschuß für die Sanierung und die Erweiterung des Familienbades war. Insgesamt wurde das Bad um ein Drittel der Fläche vergrößert. Die Liegefläche wurde damit wesentlich erweitert. Und auch die Sanitärräume, Außenduschen und Gaderoben wurden modernisiert. „Es freut uns, dass mit der Erweiterung nun das flächengrößte Familienbad Wiens im 3. Bezirk angesiedelt ist. Rechtzeitig zum Ferienbeginn können die Kinder und Familien jetzt und auch in den nächsten Jahren vergnügt dem Badespaß nachgehen,“ so der Landstraßer ÖVP Klubobmann Georg Keri, der auch an der heutigen Eröffnung teilnahm.





