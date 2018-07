„Unterwegs in Österreich“ am 4. Juli aus Leithaprodersdorf und Steinbrunn

Mit Eva Pölzl, Martin Ganster und Lukas Schweighofer

Wien (OTS) - Eva Pölzl und Martin Ganster begrüßen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Mittwoch, dem 4. Juli 2018, um 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ aus Leithaprodersdorf. Zum Abschluss meldet sich Lukas Schweighofer um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“ aus Steinbrunn.

Mittwoch, 4. Juli:

„Guten Morgen Österreich“ aus Leithaprodersdorf

Ab in den Urlaub! Die Freude ist groß, doch Flugverspätungen oder abhanden gekommenes Reisegepäck können den langersehnten Urlaub schnell in Stress ausarten lassen. Welche Rechte Flugpassagiere haben, erklärt ein Experte für Konsumentenschutz.

„Daheim in Österreich“ aus Steinbrunn

Fitness- und Motivationstrainerin Beatrice Drach gibt Tipps, wie Bewegung und Sport auch am Urlaubsort gemacht werden können.

